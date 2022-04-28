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США виділяють на війну ще 20 млрд і не дадуть Росії влаштувати газовий шантаж – головне з виступу Байдена

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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28 квітня, 20:23
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Вашингтон не дасть Москві шантажувати своїх союзників
За словами Байдена, Україні відвантажують зброю рекордними темпами / Колаж "Сьогодні"
За словами Байдена, Україні відвантажують зброю рекордними темпами / Колаж "Сьогодні"

Вранці у Вашингтоні президент США Джозеф Байден зробив нову заяву щодо ситуації в Україні в очікуванні на затвердження Палатою представників Конгресу США законопроєкту про ленд-ліз для України та її союзників.

Трансляцію вели інтернет-ресурси Білого дому.

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Нові 33 млрд допомоги

"Я сьогодні надсилаю до Сенату додатковий запит, щоб ми могли продовжувати робити в Україну необхідні військові поставки. Це додаткове фінансування буде спрямовано на потреби військових України протягом важливих днів, тижнів та місяців у найближчому майбутньому. Завдяки цьому Україна зможе продовжувати стояти проти російської агресії. В рамках цієї допомоги буде більше артилерії, броньованих машин та протитанкових систем", – сказав президент США.

Як передає телеканал CNN, мова йде про 33 млрд доларів, 20 млрд з яких піде на військові потреби.

Про допомогу

"Щодня Україна платить за боротьбу життям своїх людей. Тому ми маємо продовжувати постачати зброю, боєприпаси, техніку та надавати економічну підтримку Україні, щоб їхні жертви призвели до досягнення поставленої мети і вони змогли продовжити боротьбу", – вважає американський лідер.

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Про Росію

Заяви Кремля про втягування НАТО у війну через постачання в Україну озброєння свідчать про слабку позицію РФ.

"Мене це (заяви російської влади. – Ред.) непокоїть, бо це свідчить про відчай, якого зазнає Росія. Тому що вони по суті зазнали невдачі, тому вони роблять такі заяви, що нібито це вже конфлікт з НАТО. Але це просто рефлексія – це свідчення їхніх невдач, їх поразки", – вважає Байден.

Про війну

"Це був вибір Путіна – розпочати цю агресію. І це може бути вибір Путіна – зупинити цю агресію. Росія є агресором, у цьому немає сумнівів. І світ має робити все можливе, щоб притягти Росію до відповідальності", – наголосив Байден.

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Також Байден розповів, що Росія продовжує накопичувати живу силу та техніку на тимчасово окупованих територіях України. Але й українські союзники продовжують робити те саме.

Про зброю

"Ми відправили тисячі протикорабельних та протиракетних засобів, радіолокаційні системи, понад 50 млн боєприпасів. Ми також надаємо Україні необхідні розвідувальні дані, щоб допомогти оборонятися. Ми маємо надати найновішу зброю і в останній тиждень вона вже прийшла в Україну і вже може застосовуватись на полі бою. Але ми маємо піти далі", – зазначив Байден.

Про НАТО

"Ми хочемо зруйнувати міф, що вони можуть продовжувати агресію без реакції світу. Ми будемо робити все можливе, щоб захистити територію НАТО, тому зміцнили східний фланг НАТО. Ми сказали, що ми це зробимо, ми зробили", – сказав господар Білого дому.

Про ядерний шантаж

"Ніхто не повинен робити порожні коментарі щодо застосування ядерної зброї або можливості її застосування. Це безвідповідально", – вважає американський політик.

Про газовий шантаж

"Ми не дозволимо Росії залякувати чи шантажувати їхній вихід з-під цих санкцій. Ми не дозволимо їм використовувати їхню нафту і газ, щоб уникнути наслідків. Ми працюємо з іншими країнами, такими як Корея, Японія, Катар та іншими, щоб підтримати наші зусилля щодо надання допомоги європейським союзникам, яким Росія загрожує газовим шантажем, та задовольнити їхні енергетичні потреби іншими способами", – сказав Байден.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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