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США выделяют на войну еще 20 млрд и не дадут России устроить газовый шантаж – главное из выступления Байдена

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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28 апреля, 20:23
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Вашингтон не даст Москве шантажировать своих союзников
По словам Байдена, Украине отгружают оружие рекордными темпами / Коллаж "Сегодня"
По словам Байдена, Украине отгружают оружие рекордными темпами / Коллаж "Сегодня"

Утром в Вашингтоне президент США Джозеф Байден сделал новое заявление относительно ситуации в Украине в ожидании утверждения Палатой представителей Конгресса США законопроекта о ленд-лизе для Украины и ее союзников.

Трансляцию вели интернет-ресурсы Белого дома.

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Новые 33 млрд помощи

"Я сегодня отправляю в Сенат дополнительный запрос, чтобы мы могли продолжать делать в Украину необходимые военные поставки. Это дополнительное финансирование будет направлено на нужды военных Украины на протяжении важных дней, недель и месяцев в ближайшем будущем. Благодаря этому Украина сможет продолжать стоять против российской агрессии. В рамках этой помощи будет больше артиллерии, бронированных машин и противотанковых систем", – сказал президент США.

Как передает телеканал CNN, речь идет о 33 млрд долларов, 20 млрд из которых пойдет на военные нужды.

О помощи

"Каждый день Украина платит за борьбу жизнями своих людей. Поэтому мы должны продолжать поставлять оружие, боеприпасы, технику и оказывать экономическую поддержку Украине, чтобы их жертвы привели к достижению поставленной цели и они смогли продолжить борьбу", – считает американский лидер.

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О России

Заявления Кремля о втягивании НАТО в войну из-за поставок в Украину вооружения свидетельствуют о слабой позиции РФ.

"Меня это (заявления российской власти. – Ред.) беспокоит, потому что это свидетельствует об отчаянии, которое испытывает Россия. Потому что они по сути потерпели неудачу, поэтому они делают такие заявления, что якобы это уже конфликт с НАТО. Но это просто рефлексия – это свидетельство их неудач, их поражения", – считает Байден.

О войне

"Это был выбор Путина – начать эту агрессию. И это может быть выбор Путина – остановить эту агрессию. Россия является агрессором, в этом нет сомнений. И мир должен делать все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности", – подчеркнул Байден.

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Также Байден рассказал, что Россия продолжает накапливать живую силу и технику на временно оккупированных территориях Украины. Но и украинские союзники продолжают делать то же самое.

Об оружии

"Мы отправили тысячи противокорабельных и противоракетных средств, радиолокационные системы, более 50 млн боеприпасов. Мы также предоставляем Украине необходимые разведданные, чтобы помочь обороняться. Мы должны предоставить наиновейшее оружие и в последнюю неделю оно уже пришло в Украину и уже может применяться на поле боя. Но мы должны пойти дальше", - отметил Байден.

О НАТО

"Мы хотим разрушить миф, что они могут продолжать агрессию без реакции со стороны мира. Мы будем делать все возможное, чтобы защитить территорию НАТО, поэтому укрепили наш восточный фланг НАТО. Мы сказали, что мы это сделаем, мы сделали", – сказал хозяин Белого дома.

О ядерном шантаже

"Никто не должен делать пустые комментарии о применении ядерного оружия или возможности его применения. Это безответственно", — считает американский политик.

О газовом шантаже

"Мы не позволим России запугивать или шантажировать их выход из-под этих санкций. Мы не позволим им использовать их нефть и газ, чтобы избежать последствий. Мы работаем с другими странами, такими как Корея, Япония, Катар и другими, чтобы поддержать наши усилия по оказанию помощи европейским союзникам, которым Россия угрожает газовым шантажом, и удовлетворить их энергетические потребности другими способами", — сказал Байден.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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