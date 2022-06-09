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Стало відоме ім'я затриманого на великому хабарі голови "Нашого краю"

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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9 червня, 14:06
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Разом із керівником територіальної організації партії підозрюваний намагався продати статус нардепа
Глава "Нашого краю" Олександр Мазурчак затриманий на хабарі.
Глава "Нашого краю" Олександр Мазурчак затриманий на хабарі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Стало відоме ім'я затриманого СБУ голови партії "Наш край". Ним виявився один із трьох лідерів партії Олександр Мазурчак. Його підозрюють у здирстві 2,5 млн доларів хабара за прохідне місце у списку на наступних виборах до Верховної Ради.

Ім'я затриманого назвали "Українські Новини" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

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"Затримано Мазурчака", – повідомило джерело.

Також затримано ще одного фігуранта – керівника обласного осередку партії Валентина Телегузова. Інших деталей співрозмовник не повідомив.

Згідно з публічною інформацією, лідерами партії є Олександр Мазурчак, Сергій Шахов та Антон Кіссе.

Хто такий Олександр Мазурчак

З 1994 до 2007 року працював у міській раді Кам'янця-Подільського. Після цього був призначений заступником міністра з питань житлово-комунального господарства України.

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У червні 2010 року за погодженням з тодішнім президентом України Віктором Януковичем та прем'єр-міністром України Миколою Азаровим Київський міський голова Леонід Черновецький призначив Олександра Мазурчака заступником голови Київської міської державної адміністрації.

З 26 грудня 2013 року – голова Печерської районної у місті Києві державної адміністрації.

У 2004 році Мазурчак отримав орден "За заслуги" третього ступеня.

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За що його затримали

Затримання Мазурчака. Фото: СБУ

СБУ викрила керівників однієї з партій на здирстві коштів за включення особи до виборчого списку та "підтримку" у політичній кар'єрі.

Голова однієї з політпартій та керівник її територіальної організації вирішили заздалегідь "підготуватися" до наступних парламентських виборів і продати нібито "прохідне" місце у своєму списку. Як повідомив "Бабель", йдеться про партію "Наш край". Свої послуги вони оцінили у 2,5 млн доларів.

Для цього був розроблений спеціальний маршрут просування політичними сходами: вступ до партії, посада голови районного осередку. Згодом за винагороду навіть бралися призначити чоловіка радником керівника ПрАТ "Київводоканал" – для успішного старту політичної кар'єри.

Кошти мали передаватися зловмисникам за графіком, складеним головою партії. Сума першого траншу становила 50 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому під час передачі першої частини.

Раніше ми писали, що суд заборонив "Опозиційний блок" і розібрався з його майном та грошима.

Крім того, 3 травня Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні. Як відомо, серед них – "Наш край".

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