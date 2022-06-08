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Суд заборонив "Опозиційний блок" і розібрався з його майном і грошима

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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8 червня, 18:04
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Справу розглядав Восьмий апеляційний суд
В Україні заборонили партію "Опозиційний блок"
В Україні заборонили партію "Опозиційний блок" / Фото: Колаж: Сьогодні

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок". Рішення було прийнято 8 червня. Майно партії та всіх її осередків передали державі.

Про це повідомив Рух ЧЕСНО, опублікувавши копію рішення суду.

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Засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без жодних пояснень до зали судових засідань не допустили. Не відповіли у суді й на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання.

Сам розгляд питання заборони "Опозиційного блоку" тривав 1,5 години. Журналістам вдалося отримати в суді копію рішення.

Оскаржити рішення Восьмого апеляційного суду можна у Верховному Суді протягом 20 днів.

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Рішення суду. Фото: Рух Чесно

Як відомо, "Опозиційний блок" або "Опоблок" – проросійська політична партія в Україні, що утворилася у 2014 році шляхом ребрендингу проросійської "Партії регіонів" та об'єднання уламків ПР під одним політичним брендом. З 19 березня 2022 року РНБО припинила діяльність партії на час воєнного стану через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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Боротьба з проросійськими партіями в Україні

3 травня Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні. За відповідне рішення проголосували 330 депутатів.

Як відомо, нардепи від фракції "Опозиційна платформа – За життя" створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир".

Раніше 12 квітня Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Політика, якого звинувачують у державній зраді, відправили під арешт.

До цього нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива написав заяву про складання депутатського мандату. Киві було повідомлено про підозру в держзраді та публічних закликах до зміни кордонів України.

Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман, Вадим Столар та ще кілька депутатів написали заяви про свій вихід з фракції "ОПЗЖ".

Раніше також повідомлялося, що колаборанти з місцевої фракції партії "ОПЗЖ" допомагали окупантам вбивати жителів Маріуполя. На руках зрадників смерті тисяч маріупольців та знищення самого міста.

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