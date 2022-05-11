Суд заарештував майно родичів Медведчука та Козака. Що піде у бюджет?

На заарештованих рахунках перебувало понад 80 млн грн

Суд задовольнив клопотання ДБР про арешт майна родичів Медведчука та Козака. Фото: УНІАН, колаж "Сьогодні"

Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчих ДБР про арешт рухомого та нерухомого майна родичів нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака. На заарештованих рахунках було понад 80 млн грн. Таким чином ДБР продовжує роботу з виявлення та арешту незаконно придбаного майна депутатів.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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"Родичі Віктора Медведчука та Тараса Козака є суб’єктами кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України)" – заявили у відомстві.

Так, суд заарештував 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова. Також арештовано 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КрАЗ та КАМАЗ.

Надалі ДБР ініціюватиме передачу арештованого майна до Національного агентства з управління активами.

Справи Медведчука та Козака

На початку жовтня Віктору Медведчуку повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т.з. "ЛДНР").

За даними слідства, підозрюваний був залучений представниками вищого політичного керівництва РФ до підривної діяльності проти України. Повідомляється, що депутат схиляв керівництво України до незаконних угод з "ЛНР" та "ДНР" та до здійснення оплати безпосередньо керівникам терористичних організацій. При цьому орієнтував на надання незаконних вказівок посадовим особам Міненерго та ВАТ "Центренерго" до укладання договорів з двома підприємствами, які були підконтрольні терористам.

На момент нападу Росії на Україну нардеп мав перебувати під домашнім арештом. Проте він зник. 12 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Тарас Козак – народний депутат від ОПЗЖ, вважається близьким соратником Віктора Медведчука. Власник підсанкційних проросійських телеканалів NewsOne, ZIK та 112. 2 лютого 2021 року РНБО запровадила проти Козака санкції за антиукраїнську діяльність. 13 липня 2021 року суд заарештував майно Козака у рамках розслідування за підозрою у державній зраді. Сам Козак ховається від кримінального переслідування у Білорусі.

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