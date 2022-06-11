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"Путін має план на 120 днів війни": в ГУР назвали мету Кремля

Павло Заяць Павло Заяць
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11 червня, 18:24
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У зв'язку з військовими невдачами командуванню РФ доводиться регулярно коригувати плани вторгнення
В ГУР розповіли, чи є у Путіна сили на довготривалу війну
В ГУР розповіли, чи є у Путіна сили на довготривалу війну / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не відмовилася від плану повного захоплення України. Наразі Кремль має план на 120 днів війни, який буде коригуватися залежно від успіхів окупантів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, якого цитує пресслужба ГУР МОУ.

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"Ми маємо підтверджену інформацію, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше корегування цього плану буде залежати від того, наскільки противник досягне успіху чи навпаки зазнає поразки на сході України. Проте, мети так званої "спеціальної військової операції", про яку Путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягнути", – зазначив представник ГУР Міноборони.

Скібіцький розповів, що у зв'язку з військовими невдачами окупаційних військ генеральному штабу РФ доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення та зосереджувати всі зусилля лише на певних напрямках.

За даними ГУР МОУ, Росія ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти України.

Як повідомив Скібіцький, противник застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ще близько 40 БТГр знаходяться в резерві та можуть бути використані проти Збройних Сил України.

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Втрати окупантів на 11 червня

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати армії РФ з початку війни становлять:

  • особового складу – близько 32 050 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1419 (+10) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 3466 (+16) од.,
  • артилерійських систем – 712 (+0) од.,
  • РСЗВ – 222 (+0) од.,
  • засобів ППО – 97 (+0) од.,
  • літаків – 212 (+0) од.,
  • вертольотів – 178 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од.,
  • крилатих ракет – 125 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од.,
  • спеціальної техніки – 54 (+0).

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 11 червня: загроза з Білорусі, кораблі Росії готові до ракетного удару з Чорного моря, ворог атакує Слов'янськ та Сєвєродонецьк, а також постійно обстрілює позиції ЗСУ по всій лінії фронту.

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Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 11 червня: за останню добу ліквідовано 150 окупантів, знищено 10 танків та 16 броньованих машин!

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Дані на 08:30 11 червня
1
Особовий склад 32050
Особовий склад
2
Танки 1419
Танки
3
ББМ 3466
ББМ
4
Артилерія 712
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 222
РСЗВ
7
Літаки 212
Літаки
8
Гелікоптери 178
Гелікоптери
9
БПЛА 579
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2448
Транспорт
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Підірвав себе, але не здався… Ігор Дашко - підполковник Державної прикордонної служби України. За місяць до російського вторгнення перевівся з західного кордону до Маріуполя. Підірвав себе на радіостанції, щоб вона не дісталася загарбникам. Останніми його словами в радіоефірі були: «Слава Україні!» 18 червня йому б виповнилося 45 років. Герой України. Посмертно.

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