"У Путина есть план на 120 дней войны": в ГУР назвали цель Кремля

В связи с военными неудачами командованию РФ приходится регулярно корректировать планы вторжения

В ГУР рассказали, есть ли у Путина силы на длительную войну / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не отказалась от плана полного захвата Украины. Сейчас у Кремля план на 120 дней войны, который будет корректироваться в зависимости от успехов оккупантов.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, которого цитирует пресс-служба ГУР МОУ.

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"Мы имеем подтвержденную информацию, что россияне имеют план на 120 дней войны. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того, насколько противник добьется успеха или наоборот потерпит поражение на востоке Украины. Однако, цели так называемой "специальной военной операции", о которой Путин заявлял в начале войны, россиянам так и не удалось достичь", – отметил представитель ГУР Минобороны.

Скибицкий рассказал, что в связи с военными неудачами оккупационных войск генеральному штабу РФ приходится каждые 30 дней корректировать планы вторжения и сосредотачивать все усилия только на определенных направлениях.

По данным ГУР МОУ, у России еще есть достаточный потенциал для ведения длительной войны против Украины.

Как сообщил Скибицкий, противник применяет на территории Украины 103 батальонно-тактические группы, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Еще около 40 БТГр находятся в резерве и могут использоваться против Вооруженных Сил Украины.

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Потери оккупантов на 11 июня

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии РФ с начала войны составили:

личного состава – около 32 050 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1419 (+10) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 3466 (+16) ед.,

артиллерийских систем – 712 (+0) ед.,

РСЗО – 222 (+0) ед.,

средств ПВО – 97 (+0) ед.,

самолетов – 212 (+0) ед.,

вертолетов – 178 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7) ед.,

крылатых ракет – 125 (+0) ед.,

кораблей/катеров – 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 448 (+10) ед.,

специальной техники – 54 (+0).

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 11 июня: угроза из Беларуси, корабли России готовы к ракетному удару с Черного моря, враг атакует Славянск и Северодонецк, а также постоянно обстреливает позиции ВСУ по всей линии фронта.

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Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 11 июня: за последние сутки ликвидировано 150 оккупантов, уничтожено 10 танков и 16 бронированных машин!