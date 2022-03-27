У російських військових знаходили парадну форму для ходи на Майдані Незалежності

З четверга 24 лютого, коли президент РФ Володимир Путін оголосив про початок спеціальної військової операції на території України.

Російські окупанти вторглися до України. Колаж "Сьогодні"

У російських військовослужбовців знаходили парадну форму для ходи на Майдані Незалежності

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю російським журналістам

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"Ви знаєте, так, що ми знайшли парадну форму військових? Я не знаю, відомо вам це чи ні, але дуже смішно, як вони готувалися. Смішно, якби не було так трагічно, так. Парад на Майдані незалежності – ред.). Загалом, ось – танками пройти на третій або четвертий день (війни – ред.). І ось ...", – сказав президент.

У Туреччині вважають, що Україна та РФ близькі до консенсусу

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв про готовність до посередництва у переговорах Москви та Києва. За його словами, Україна та Росія близькі до консенсусу по чотирьох із шести пунктів переговорного процесу .

Зокрема, зазначив турецький лідер, пункти стосуються вступу України до НАТО, офіційного статусу російської мови, часткового роззброєння та колективної безпеки.

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Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував Ердогану за підтримку, але зазначив, що жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів не існує.

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