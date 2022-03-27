У российских военных находили парадную форму для шествия на Майдане Независимости

С четверга 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины

Российские оккупанты вторглись в Украину. Коллаж "Сегодня"

У российских военнослужащих находили парадную форму для шествия на Майдане Независимости

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским журналистам.

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"Вы знаете, да, что мы нашли парадную форму военных? Я не знаю, известно вам это или нет, но очень смешно, как они готовились. Смешно, если бы не было так трагично, да. Парад на Майдане независимости (в Киеве, – ред.). В общем, вот — танками пройти на третий или четвертый день (войны – ред.). И вот…", - сказал президент.

В Турции считают, что Украина и РФ близки к консенсусу

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял о готовности к посредничеству в переговорах Москвы и Киева. По его словам, Украина и Россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса.

В частности, отметил турецкий лидер, пункты касаются вступления Украины в НАТО, официального статуса русского языка, частичного разоружения и коллективной безопасности.

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В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Эрдогана за поддержку, но отметил, что никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов не существует.

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