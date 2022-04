Україна битиме по складах та базах РФ – Подоляк

Україна сама вирішить, чи завдавати їй ударів по території ворога, і зазначив, що для захисту ЗСУ можуть вдарити по складах та базах Росії.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Росія напала на Україну і вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе будь-яким способом, у тому числі ударами по складах та базах убивць", – написав Подоляк.

Ukraine should decide whether to strike military facilities, @SecBlinken said. Russia has attacked and killing civilians. Україною буде захищена їїself in any way, включаючи strikes on the warehouses and bases of the killers . The world recognizes this right.