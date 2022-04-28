Україна битиме по складах та базах РФ – Подоляк

Право завдавати ударів по території РФ напередодні визнали офіційні особи США та Великої Британії

Військові бази РФ та склади атакуватиме Україна / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна сама вирішить, чи завдавати їй ударів по території ворога, і зазначив, що для захисту ЗСУ можуть вдарити по складах та базах Росії.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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"Росія напала на Україну і вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе будь-яким способом, у тому числі ударами по складах та базах убивць", – написав Подоляк.

Ukraine should decide whether to strike military facilities, @SecBlinken said. Russia has attacked and killing civilians. Україною буде захищена їїself in any way, включаючи strikes on the warehouses and bases of the killers . The world recognizes this right. - (@Podolyak_M) April 28, 2022

Також він додав, що право завдавати ударів по території РФ напередодні визнали офіційні особи США та Великої Британії.

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Туреччина запропонувала провести зустріч Путіна та Зеленського найближчими днями

Туреччина сподівається, що на пропозицію президента Реджепа Таїпа Ердогана вдасться провести зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

"У нас була позиція, яку ми висунули на рівні міністрів та нашого президента. На початку кризи ми провели дуже серйозні та всебічні дослідження, щоб запобігти війні та забезпечити припинення вогню. Наш президент багато разів зустрічався з паном Путіним та паном Зеленським. Хоча є деякі труднощі, ми сподіваємося, що з пропозиціями нашого президента, можливо, двом лідерам вдасться зібратися разом найближчими днями", – сказав він.

Міністр наголосив, що Туреччина продовжує робити свій внесок, включаючи посередництво, у все, щоб гуманітарна ситуація не погіршувалась і припинення вогню було досягнуто якнайшвидше.

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