Украина будет бить по складам и базам РФ – Подоляк

Право наносить удары по территории РФ накануне признали официальные лица США и Великобритании

Военные базы РФ и склады будет атаковать Украина / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина сама решит, наносить ли ей удары по территории врага, и отметил, что для защиты ВСУ могут ударить по складам и базам России.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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"Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам убийц", – написал Подоляк.

Ukraine should decide whether to strike military facilities, @SecBlinken said. Russia has attacked and killing civilians. Ukraine will defend itself in any way, including strikes on the warehouses and bases of the killers . The world recognizes this right. — (@Podolyak_M) April 28, 2022

Также он добавил, что право наносить удары по территории РФ накануне признали официальные лица США и Великобритании.

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Турция предложила провести встречу Путина и Зеленского в ближайшие дни

Турция надеется, что по предложению президента Реджепа Тайипа Эрдогана удастся провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"У нас была позиция, которую мы выдвинули на уровне министров и нашего президента. В начале кризиса мы провели очень серьезные и всесторонние исследования, чтобы предотвратить войну и обеспечить прекращение огня. Наш президент много раз встречался с господином Путиным и господином Зеленским. Хотя есть некоторые трудности, мы надеемся, что с предложениями нашего президента, возможно, двум лидерам удастся собраться вместе в ближайшие дни", — сказал он.

Министр подчеркнул, что Турция продолжает вносить свой вклад, включая посредничество, во все, чтобы гуманитарная ситуация не ухудшалась и прекращение огня было достигнуто как можно скорее.

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