Украина будет бить по складам и базам РФ – Подоляк

Украина сама решит, наносить ли ей удары по территории врага, и отметил, что для защиты ВСУ могут ударить по складам и базам России.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам убийц", – написал Подоляк.

Ukraine should decide whether to strike military facilities, @SecBlinken said. Russia has attacked and killing civilians. Ukraine will defend itself in any way, including strikes on the warehouses and bases of the killers . The world recognizes this right.