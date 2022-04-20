Подоляк: Війна закінчиться прямими переговорами Зеленського та Путіна

В Офісі президента розраховують на фінальний етап війни у якості перемовин президентів України та Росії. До цього вже активно готуються. Більше того, наразі йде обговорення документу мирної угоди, запропонованої української стороною.
Про це розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк телеведучому каналу "Україна 24" в ефірі проєкту FREEDOM.
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Росія отримала на розгляд варіант мирної угоди, запропонований українською стороною. Жодних інших документів в переговорному процесі не фігурує, уточнив Подоляк.
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"У Стамбулі українська сторона передала формальну пропозицію, яку зараз вивчають у РФ. Далі йде обговорення українського документа, жодних інших документів немає. Є зустрічні пропозиції по цьому документу, він єдиний. Жодних нових ввідних не було, йде робоче обговорення пропозицій, зроблених Україною в Стамбулі", — пояснив радник ОП.
Також Михайло Подоляк висловив припущення, що війна скінчиться перемовинами Зеленського із Путіним. За його словами, така зустріч може статися в будь-який момент, якщо на те буде воля президента Зеленського, який, до всього, на переконання Подоляка, є єдиним джерелом достовірної інформації. Про строки такої зустрічі поки говорити безпідставно, — їх визначить хід бойових дій на Донбасі.
"Що стосується закінчення війни, вона скінчиться, цілком можливо, прямими перемовинами між президентом РФ та України. Ми сподіваємось, що позиції української сторони будуть сильними, продуманими і юридично вивіреними", — сказав Подоляк.
Він додав, що потужна команда юристів, радників та консультантів вже працює в цьому напрямку.
Подоляк відзначив, що станом на сьогодні немає жодного лідера в Європі, який би не розумів небезпечну природу російської влади. Особливо в довгостроковій перспективі. Це, на думку Подоляка, дає серйозні приводи для оптимізму.
"Європа буде єдина в оцінці дій РФ. Ми не матимемо більше таких історій, як із пані Меркель. Яка досі вважає, що прийняла вірне рішення, коли перешкоджала в отриманні Україною безпекових гарантій", — вважає Подоляк.
Крім того, Михайло Подоляк вкотре нагадав, що росіяни намагаються показово знищити не тільки Маріуполь, але і підприємство "Азовсталь". Він висловив нерозуміння такої тактики, адже світ бачить війну в онлайні.
"Для мене це загадка. Тож не зрозуміло, на яку репутацію країна Росія потім розраховує, тобто, що вони хочуть отримати в історичному розрізі. У підручниках історії їх обов’язково називатимуть нацистською державою РФ", — наполіг радник ОП.
Переговори з агресором
- Переговори України та Росії про припинення війни йдуть дуже важко через те, що у РФ вкрай неінтелектуальна політична та військова еліта.
- Зараз Росія дотримується традиційної тактики тиску на переговори між українською та російською делегаціями щодо припинення війни.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що люди сприймуть мир у будь-якому разі, бо люди хочуть, щоб ця війна закінчилася. Глава держави зазначив, що не можна упускати можливості дипломатичного вирішення питання про мир. Але складно домовлятися з людьми, які катували український народ.
- Росіяни на початку переговорного процесу склали список пунктів, які Україна має виконати. Але згодом у Москві зрозуміли, що ніхто виконувати їхні ультиматуми не буде.
- Арестович заявляв, що після скандалу зі звірствами російських окупантів у Бучі та Ірпені Росія, звинувативши Україну у провокації, заявила про загрозу зриву переговорів. Проте саме Москва сьогодні максимально зацікавлена у тому, щоб переговори відбулися. Враховуючи невиграшне становище російських військ на полі бою та постійний санкційний тиск на РФ, Кремль гостро потребує укладання угоди з Україною.
- Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська переконана, що її країна має брати участь у переговорах щодо відновлення миру в Україні. Вона зазначила, що Білорусь має бути учасником переговорного процесу, бо з її території запускають ракети по Україні.