Україна може пройти шлях від кандидата до члена ЄС за рік-два: головні заяви влади за 20 червня

У середньому шлях від кандидатства до повноправного членства в ЄС триває 4,5 років

Україна може швидко пройти шлях від кандидата до члена ЄС. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 117-й день повномасштабної війни з Росією. Російські окупанти продовжують наступати на Донбасі, але зазнають втрат, Німеччина почала запускати вугільні електростанції, а Україна готується до кандидатства у члени ЄС.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 20 червня.

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Президент України підбив підсумки 116-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у ніч проти 20 червня і розповів, що в Україні розпочинається історичний тиждень.

"Тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу про статус кандидатства для України. Вже є позитивне рішення Єврокомісії, і наприкінці нового тижня буде відповідь Європейської ради. Я думаю, для всіх очевидно, що з 1991 року було мало настільки доленосних рішень для України, як ми очікуємо зараз. І я впевнений, що інтересам усієї Європи відповідає лише позитивне рішення", – сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що слід очікувати від Росії посилення ворожої активності.

"Саме цього тижня. І не лише проти України, а й інших країн Європи. Ми готуємося. Ми готові. Попереджаємо партнерів", – заявив український лідер.

Глава держави розповів, що окупанти накопичують сили на Харківському напрямку та у Запорізькій області. Продовжуються запеклі бої на Донбасі.

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"Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші гарячі точки тримаються. Люди такі у нас – тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні – наша перемога завтра", – підсумував Зеленський.

З рук Росії потрібно вибити "енергетичну голку"

З рук Росії треба вибити "енергетичну голку". Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Єрмак зазначив, що Німеччина почала запускати вугільні електростанції, а Італія готується оголосити протокол підвищеної готовності через скорочення постачання російського газу.

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"Для Росії газ – це зброя, яку вона вже використовує проти Європи. Необхідна швидка відповідь. Група Макфола-Єрмака пропонує нашим союзникам ввести газове ембарго, щоб вдарити по російській економіці, а також вибити з їхніх рук "енергетичну голку", – написав голова Офісу президента.

Кремль вийшов з клубу цивілізованих країн

Кремль сам вийшов з клубу цивілізованих країн після того, як Росія стала державою, яка спонсорує тероризм. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

"Важливо зафіксувати юридично: Росія – країна-спонсор тероризму. Торгівля з Росією має дорівнювати підтримці тероризму з відповідними наслідками. Кремль сам вийшов з клубу цивілізованих країн. Росії настав час офіційно приєднатися до однодумців – Сирії, Ірану, КНДР. Рішення за сенатом США", – написав Подоляк.

Україна може пройти шлях від кандидата до члена ЄС за рік-два

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") вважає реалістичним, щоб Україна пройшла шлях від кандидата до члена Європейського Союзу "за рік-два". Про це він заявив на онлайн-брифінгу у понеділок, 20 червня.

Нардеп зазначив, що в середньому шлях від кандидатства до повноправного членства у ЄС триває 4,5 років.

"Ми можемо зробити це за підтримки наших друзів у Європейському Союзі значно швидше. Я хотів би, щоб це сталося за рік чи два. Можливо, я оптиміст", – сказав Мережко.

За його словами, багато що залежить від України, від її кроків на шляху реформ, однак є й певні об'єктивні питання, на які звертають увагу на Заході – "йдеться про нашу перемогу над державою-агресором Росією".

Олександр Мережко: "Ми можемо зробити це за підтримки наших друзів у ЄС набагато швидше" / Фото: Прес-служба партії "Слуга народу"

На Донбасі РФ завдає ударів літаками, але ЗСУ громлять окупантів

Російські окупанти здійснили артилерійські обстріли у районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області. Також ворог інтенсивно застосовує авіацію. Крім того, загарбники продовжують бойові дії за встановлення повного контролю за містом Сєвєродонецьк. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділу повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. У Брянській області ворог розгорнув зенітно-ракетний дивізіон ЗРК С-300В4. Крім того, російський агресор здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області", – йдеться у повідомленні.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 33 800 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 33 800 солдатів і 1477 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 33 800 осіб (+200 минулої доби);

танків – 1477 одиниць (+9);

бойових броньованих машин – 3588 (+11);

артилерійських систем – 749 (+4);

РСЗВ – 238 (+3);

засобів ППО – 98 (-);

літаків – 216 (-);

вертольотів – 181 (-);

автотехніки – 2527 (+4);

кораблів/катерів – 14(-);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3);

спецтехніки – 55 (-);

крилатих ракет – 130(-).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках фронту.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що на півдні українські військові завдали ракетних ударів по складах з пальним та районах зосередження техніки російських окупантів.

Також ми інформували, що російські спецслужби почали активно скуповувати за кордоном супутникові фотографії України через підставні компанії. Їх цікавить як лінія фронту, так і цивільна інфраструктура.