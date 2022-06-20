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Украина может пройти путь от кандидата к члену ЕС за год-два: главные заявления властей за 20 июня

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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20 июня, 13:35
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В среднем путь от кандидатства к полноправному членству в ЕС длится 4,5 года
Украина может быстро пройти путь от кандидата к члену ЕС. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина может быстро пройти путь от кандидата к члену ЕС. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 117-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты продолжают наступать на Донбассе, но несут потери, Германия начала запускать угольные электростанции, а Украина готовится к кандидатству в члены ЕС.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 20 июня.

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Президент Украины подвел итоги 116-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 20 июня и рассказал, что в Украине начинается историческая неделя.

"Неделя, когда мы услышим ответ от Европейского Союза о статусе кандидатства для Украины. Уже есть положительное решение Еврокомиссии, и в конце новой недели будет ответ Европейского совета. Я думаю, для всех очевидно, что с 1991 года было немного настолько судьбоносных решений для Украины, как мы ожидаем сейчас. И я уверен, что интересам всей Европы отвечает только положительное решение", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что следует ожидать от России усиления враждебной активности.

"Именно на этой неделе. И не только против Украины, но и других стран Европы. Мы готовимся. Мы готовы. Предупреждаем партнеров", – заявил украинский лидер.

Глава государства рассказал, что оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении и в Запорожской области. Продолжаются сверхжестокие бои на Донбассе.

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"Российская армия применяет там больше всего артиллерии, больше всего наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие горячие точки держатся. Люди такие у нас – держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня – наша победа завтра", – подытожил Зеленский.

Из рук России нужно выбить "энергетическую иглу"

Из рук России нужно выбить "энергетическую иглу". Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Ермак отметил, что Германия начала запускать угольные электростанции, а Италия готовится объявить протокол повышенной готовности из-за сокращения поставок российского газа.

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"Для России газ – это оружие, которое оно уже использует против Европы. Необходим скорый ответ. Группа Макфола-Ермака предлагает нашим союзникам ввести газовое эмбарго, чтобы ударить по российской экономике, а также выбить из их рук "энергетическую иглу", – написал глава Офиса президента.

Кремль вышел из клуба цивилизованных стран

Кремль сам вышел из клуба цивилизованных стран после того, как Россия стала государством, спонсирующим терроризм. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Важно зафиксировать юридически: Россия – страна – спонсор терроризма. Торговля с Россией должна быть равна поддержке терроризма с соответствующими последствиями. Кремль сам вышел из клуба цивилизованных стран. России пора официально присоединиться к единомышленникам – Сирии, Ирану, КНДР. Решение – за сенатом США", – написал Подоляк.

Украина может пройти путь от кандидата к члену ЕС "за год-два"

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко (фракция "Слуга народа") считает реалистичным, чтобы Украина прошла путь от кандидата в член Европейского Союза "за год-два". Об этом он заявил на онлайн-брифинге в понедельник, 20 июня.

Нардеп отметил, что в среднем путь от кандидатства к полноправному членству в ЕС длится 4,5 года.

"Мы можем сделать это при поддержке наших друзей в Европейском Союзе гораздо быстрее. Я хотел бы, чтобы это произошло через год или два. Возможно, я оптимист", – сказал Мережко.

По его словам, многое зависит от Украины, от ее шагов на пути реформ, однако есть и определенные объективные вопросы, на которые обращают внимание на Западе, – "речь идет о нашей победе над государством-агрессором Россией".

Александр Мережко: "Мы можем сделать это при поддержке наших друзей в ЕС гораздо быстрее"
Александр Мережко: "Мы можем сделать это при поддержке наших друзей в ЕС гораздо быстрее" / Фото: Пресс-служба партии "Слуга народа"

На Донбассе РФ наносит удары самолетами, но ВСУ громят оккупантов

Российские оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области. Также враг интенсивно применяет авиацию. Кроме того, захватчики продолжают боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В Брянской области враг развернул зенитно-ракетный дивизион ЗРК С-300В4. Кроме того, российский агрессор совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области", – говорится в сообщении.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 33 800 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 33 800 солдат и 1477 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.06 ориентировочно составили:

  1. личного состава – около 33 800 человек (+200 за прошедшие сутки);
  2. танков – 1477 единиц (+9);
  3. боевых бронированных машин – 3588 (+11);
  4. артиллерийских систем – 749 (+4);
  5. РСЗО – 238 (+3);
  6. средств ПВО – 98 (-);
  7. самолетов – 216 (-);
  8. вертолетов – 181 (-);
  9. автотехники – 2527 (+4);
  10. кораблей/катеров – 14 (-);
  11. БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3);
  12. спецтехники – ​​55 (-);
  13. крылатых ракет – 130 (-).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях фронта.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на юге украинские военные нанесли ракетные удары по складам с горючим и районам сосредоточения техники российских оккупантов.

Также мы информировали, что российские спецслужбы начали активно скупать за границей спутниковые снимки Украины через подставные компании. Их интересует как линия фронта, так и гражданская инфраструктура.

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Данные на 09:00 20 июня
1
Личный состав 33800
Личный состав
2
Танки 1477
Танки
3
ББМ 3588
ББМ
4
Артиллерия 749
Артиллерия
5
Средства ПВО 98
Средства ПВО
6
РСЗО 238
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 181
Вертолеты
9
БПЛА 601
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
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Транспорт 2527
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