Україна організує гумкоридор на Херсонщині: звідки можна евакуюватися

Віцепрем'єр Ірина Верещук анонсувала новий маршрут для евакуації

Україна організує новий гуманітарний коридор / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна організує новий гуманітарний коридор для евакуації мешканців трьох населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

Реклама

"Сьогодні також спробуємо пробити гуманітарний коридор з Херсонщини. Йдеться про три населені пункти: смт Високопілля, село Нововознесенське та село Миролюбівка", – написала Верещук.

Віцепрем'єр назвала три точки збору:

смт Високопілля – вул. Визволителів, 112 (біля селищної ради);

с. Нововознесенське – вул. Шкільна, 28-Б (біля сільради);

с. Миролюбівка – вул. Шевченка, 82 (біля школи).

Гуманітарний коридор із Маріуполя 20 квітня не спрацював

Гуманітарний коридор з Маріуполя 20 квітня не спрацював так, як планувалося, розповіла віцепрем'єр Ірина Верещук.