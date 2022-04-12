Україна стала однією з найзамінованіших територій у світі – Зеленський

У тих регіонах, звідки українські воїни вигнали окупантів, відбувається робота з розмінування територій

Щодня знешкоджується щонайменше кілька тисяч таких предметі / Фото: Колаж: Сьогодні

Після російського вторгнення Україна стала однією із найбільш забруднених мінами країн у світі. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив президент Володимир Зеленський.

"Російські війська залишили по собі десятки, якщо не сотні тисяч, небезпечних предметів. Це і снаряди, міни, розтяжки. Щодня знежирюються кілька тисяч таких предметів. Окупанти залишили міни скрізь, у будинках, на вулиці, у полях. Вони минули майно людей, машини, двері, свідомо робили все, щоб повернення в ці райони після деокупації було максимально небезпечним, це також повинно розглядатися як військовий злочин російських військ, вони свідомо зробили все, щоб убити і покалічити якомога більше людей, навіть коли були змушені відступати. з нашої землі", – сказав Зеленський.

За його словами, російські війська залишили по собі десятки, а то й сотні тисяч небезпечних предметів, це й не підірвані снаряди, міни, розтяжки.

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Окупанти залишали міни прямо на вулицях, у полях, мінували майно людей, машини, двері.

Ситуація в Україні

Російські окупанти з артилерії закидали мінами спальні райони Харкова. 11 квітня рятувальники весь день утилізували та знешкоджували припаси.

спальні райони Харкова. 11 квітня рятувальники весь день утилізували та знешкоджували припаси. ООН повідомляла, що до військового наступу, що триває, понад 1,8 мільйона людей вже вісім років жили в оточенні мін.

Раніше асоціація саперів підрахувала, що в Україні потрібно розмінувати приблизно 1/6 частину території – 82,5 тисяч квадратних кілометрів. Потенційно небезпечні території експерти нанесли на карту .

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв, що ще деякий період буде чути вибухи у Київській області , мешканців столиці та передмістя просять не хвилюватися – це розмінування територій.

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