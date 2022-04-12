Украина стала одной из самых заминированных территорий в мире – Зеленский

В тех регионах, откуда украинские воины выгнали оккупантов, проходит работа по разминированию территорий

Ежедневно обезвреживается не менее нескольких тысяч таких предметов / Фото: Коллаж: Сегодня

После российского вторжения Украина стала одной из наиболее загрязненных минами стран в мире. Об этом во время вечернего видеообращения сообщил президент Владимир Зеленский.

"Российские войска оставили по себе десятки, если не сотни тысяч, опасных предметов. Это и снаряды, мины, растяжки. Ежедневно обезжириваются несколько тысяч таких предметов. Оккупанты оставили мины везде, в домах, на улице, в полях. Они миновали имущество людей, машины, двери. Сознательно делали все, чтобы возвращение в эти районы после деоккупации было максимально опасным. Это также должно рассматриваться как военное преступление русских войск. Они сознательно сделали все, чтобы убить и покалечить как можно больше людей. Даже тогда, когда были вынуждены отступать с нашей земли", – сказал Зеленский.

По его словам, российские войска оставили после себя десятки, если не сотни тысяч небезопасных предметов, это и не взорванные снаряды, мины, растяжки.

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Оккупанты оставляли мины прямо на улицах, в полях, минировали имущество людей, машины, двери.

Ситуация в Украине

Российские оккупанты из артиллерии закидали минами спальные районы Харькова. 11 апреля спасатели весь день утилизировали и обезвреживали припасы.

спальные районы Харькова. 11 апреля спасатели весь день утилизировали и обезвреживали припасы. ООН сообщала, что до продолжающегося военного наступления более 1,8 миллиона человек уже восемь лет жили в окружении мин.

Ранее ассоциация саперов подсчитала, что в Украине нужно разминировать примерно 1/6 часть территории – 82,5 тысячи квадратных километров. Потенциально опасные территории эксперты нанесли на карту.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал о том, что еще некоторый период будут слышны взрывы в Киевской области, жителей столицы и пригорода просят не волноваться – это разминирование территорий.

Издание Сегодня также писало о том, что делать, если нашли подозрительный боеприпас или предмет.