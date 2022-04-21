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Україна посилила кордон з Молдовою через можливе вторгнення РФ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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21 квітня, 08:11
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Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, як минула ніч
Україна робить усе, щоб зупинити вторгнення ДРГ РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна робить усе, щоб зупинити вторгнення ДРГ РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 21 квітня ніч в Одесі та області пройшла спокійно і без обстрілів. Водночас посилено протидію можливому проникненню російських ДРГ.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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"Ніч у місті та області пройшла без обстрілів. Небо регіону ефективно контролюють сили ППО, що заважає противнику активізувати повітряну розвідку", – розповів він.

Братчук зазначив, що Україна додатково посилила кордон з Молдовою в районі самопроголошеного Придністров'я, щоб запобігти проникненню звідти російських диверсійних груп.

Екіпаж "Москви" збирався штурмувати Одесу. Мати моряка здала плани Кремля

До вдалого ураження українськими двома ракетами наземного базування "Р-360 Нептун" 14 квітня флагмана ЧФ Росії крейсера "Москва" його екіпаж готувався десантуватися в Одесі. І на його борту були строковики, яких схиляли підписати контракт. Про це повідомила мати одного з матросів.

У межах журналістського розслідування зателефонували росіянці, чий син служив на "Москві" та вижив після загибелі корабля. Вона розповіла, що 14 квітня їй зателефонував син і повідомив, що, всупереч офіційним заявам російської влади, у корабель влучили українські ракети.

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"Син мені зателефонував 14-го в сльозах і сказав: "Мамо, ти розумієш, що сталося? У нас запустили 3 ракети! Частину хлопців евакуювали на фрегат "Макаров". Усіх, хто вижив, доставили до Севастополя", – розповіла жінка.

Матрос також розповів матері, що щонайменше 40 його товаришів по службі загинули на крейсері.

"За його словами, загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, бо удар стався якраз по палубі... Є поранені з відірваними кінцівками", – каже жінка.

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За словами матері моряка, цей корабель з 24 лютого вже виконував кілька бойових завдань, зокрема і на острові Зміїний, а під час останнього походу російські війська планували операцію з висадки морських піхотинців в Одесі. Водночас жінка не вважає, що в Україні відбуваються бойові дії.

"Він строковик. А як він опинився на крейсері, який виконував завдання, – це велике питання. Ні, це ніякий не бойовий вихід. Ніякого бойового виходу не було. Вони просто йшли у бік Одеси. Це не бойовий вихід. Операції ніякої не планувалося, вони йшли у бік Одеси для висадки морських піхотинців", – каже мати матроса.

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Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

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