Украина усилила границу с Молдовой из-за возможного вторжения РФ

По состоянию на утро 21 апреля ночь в Одессе и области прошла спокойно и без обстрелов. При этом усилено противодействие возможному проникновению российских ДРГ.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Ночь в городе и области прошла без обстрелов. Небо региона эффективно контролируют силы ПВО, что мешает противнику активизировать воздушную разведку", – рассказал он.
Братчук отметил, что Украина дополнительно усилила границу с Молдовой в районе самопровозглашенного Приднестровья, чтобы предотвратить проникновение оттуда российских диверсионных групп.
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Экипаж "Москвы" собирался штурмовать Одессу. Мать моряка сдала планы Кремля
До удачного поражения двумя украинскими ракетами наземного базирования "Р-360 Нептун" 14 апреля флагмана ЧФ России крейсера "Москва" его экипаж готовился десантироваться в Одессе. И на его борту были срочники, которых склоняли подписать контракт. Об этом сообщила мать одного из матросов.
В рамках журналистского расследования позвонили россиянке, чей сын служил на "Москве" и выжил после крушения корабля. Она рассказала, что 14 апреля ей позвонил сын и сообщил, что, вопреки официальным заявлениям российских властей, в корабль попали украинские ракеты.
"Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: "Мама, ты понимаешь, что произошло? В нас запустили 3 ракеты! Часть ребят эвакуировали на фрегат "Макаров". Всех, кто выжил, доставили в Севастополь", – рассказала женщина.
Матрос также рассказал матери, что минимум 40 его сослуживцев погибли на крейсере.
"По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто руководил крейсером, кто был на вахте, потому что удар произошел как раз по палубе… Есть раненые с оторванными конечностями", – говорит она.
По словам матери моряка, этот корабль с 24 февраля уже выполнял ряд боевых задач, в том числе и на острове Змеиный, а во время последнего похода российские войска планировали операцию по высадке морпехов в Одессе. При этом женщина не считает, что в Украине происходят боевые действия.
"Он срочник. А как он оказался на крейсере, выполнявшем задание, – это большой вопрос. Нет, это никакой не боевой выход. Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход. Операции никакой не планировалось, они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Для высадки в Одессе" – говорит мать матроса.