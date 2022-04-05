Україна повернула контроль на ділянці кордону у Чорнобильській зоні – ДПСУ

Сили оборони країни повернули контроль на ділянці кордону у зоні відчуження, яку 31 березня залишили російські окупанти.
Про це повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби.
За словами прикордонників, неабияк цьому допомогли самі орки, які в муках, але не довго, згадуватимуть, як визволяли Рудий ліс від радіації.
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"Що тут скажеш –"на нездоров’я, вам, ваші несвітлості-світляки!". Якщо путінським алкоголікам-хенералам своїх не шкода – нам тим більше. Тож нехай кожен непроханець затямить, що не тільки українські люди гнатимуть усіх орків слідом за російським кораблем. Їх звідусіль виживатиме й сама українська земля", – наголосили в ДПСУ.
Що відбувається на ЧАЕС
- Чорнобильська АЕС 24 лютого була захоплена російськими окупантами, які утримують у заручниках працівників станції.
- Невдовзі в Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону в зоні відчуження наразі неможливо.
- 9 березня стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена.
- Президент РФ Володимир Путін наказав про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції, заявило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.
- 31 березня Російські військові, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили у бік українського кордону з республікою Білорусь.
- Державне агентство України з управління Чорнобильською зоною відчуження 5 березня показало, як виглядає зона після звільнення від російських окупантів.