Українці тепер ненавидять все російське через злочини окупантів – Зеленський

Російські військові продовжують чинити злочини проти мирного населення України

Глава держави наголосив на злочинах РФ в українських містах / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський розповів, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну найбільше постраждало російськомовне населення, яке нібито прийшли захищати окупанти. Глава держави нагадав про воєнні злочини солдатів РФ. Росіяни не зможуть виправдати те, як вони ставляться до знищення української нації. Вони знайшли собі наратив, що в Україні є "нацисти", які нібито знищують все російське.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk.

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"Вони (окупанти. – Ред.) знають, що вони нацисти. Вони давно розповсюджують цю інформацію щодо українців. Вони не зможуть виправдати те, як відносяться до знищення нашої нації і всього, що нам близько. І вони знайшли собі наратив, що в нас є якісь нацисти, які знищують все російське. Але є факт – війна на нашій території і братські могили українців. І Росія прийшла сюди війною. Подивіться, що відбувається у Маріуполі, що відбулось у Харкові, Мелітополі, Бердянську", – сказав Зеленський.

Він додав, що окупанти вбили найбільше тих людей, про яких говорили, що "прийшли захищати".

"Люди, які там російськомовні – зараз ненавидять все російське, а ще вчора вони вважалися братами і сестрами, у них кордон і спільні сім‘ї з РФ. Зараз вони ненавидять. Зараз вони не розуміють, за що це так – ракетами в цивільне населення. Сотні дітей там, у цьому регіоні, загинули від прямого бомбардування. Я народився в російськомовній сім‘ї і виріс в Дніпропетровській області. Запитайте моїх батьків, які прожили в Радянському Союзі, що вони б хотіли зробити з російськими військами, які прийшли захистити російське. Я думаю, що мій батько сказав би, що хотів би задушити їх. Без альтернатив", – сказав Зеленський.

Крім цього, Зеленський звернув увагу на те, як ставляться окупанти до своїх солдатів. Коли вони втікали, то не забирали загиблих та поранених, а знімали з них взуття, годинники – усе, що на них було. А тих поранених, яких кидали на дорогах, наші лікарі забирали, відвозили до лікарень і рятували.

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Чи готова Україна мститися кожному російському військовому

Україна разом з західними партнерами розроблятиме механізми покарання російських військових, причетних до воєнних злочинів, зокрема до Бучанської різанини. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 5 квітня в інтерв'ю, яке транслював телеканал Україна 24.

На запитання, чи готова Україна наслідувати приклад Ізраїля, який десятки років полював на воєнних злочинців у різних країнах, Зеленський відповів: "Можливо, це було не так відверто, як цього очікує сьогоднішній час. Ми точно будемо цим займатись. Відповідні будуть збиратися списки. Тобто є порядок, тому що ми в цивілізованому світі з вами живемо. Є порядок, який буде йти з точки зору чинного законодавства і міжнародного права".

За словами президента, для розслідування злочинів окупантів буде створена спільна комісія з Європейським Союзом, до складу якої увійдуть прокурори з різних держав.

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