Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Українці тепер ненавидять все російське через злочини окупантів – Зеленський

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 квітня, 21:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російські військові продовжують чинити злочини проти мирного населення України
Глава держави наголосив на злочинах РФ в українських містах
Глава держави наголосив на злочинах РФ в українських містах / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський розповів, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну найбільше постраждало російськомовне населення, яке нібито прийшли захищати окупанти. Глава держави нагадав про воєнні злочини солдатів РФ. Росіяни не зможуть виправдати те, як вони ставляться до знищення української нації. Вони знайшли собі наратив, що в Україні є "нацисти", які нібито знищують все російське.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk.

Реклама

"Вони (окупанти. – Ред.) знають, що вони нацисти. Вони давно розповсюджують цю інформацію щодо українців. Вони не зможуть виправдати те, як відносяться до знищення нашої нації і всього, що нам близько. І вони знайшли собі наратив, що в нас є якісь нацисти, які знищують все російське. Але є факт – війна на нашій території і братські могили українців. І Росія прийшла сюди війною. Подивіться, що відбувається у Маріуполі, що відбулось у Харкові, Мелітополі, Бердянську", – сказав Зеленський.

Він додав, що окупанти вбили найбільше тих людей, про яких говорили, що "прийшли захищати".

"Люди, які там російськомовні – зараз ненавидять все російське, а ще вчора вони вважалися братами і сестрами, у них кордон і спільні сім‘ї з РФ. Зараз вони ненавидять. Зараз вони не розуміють, за що це так – ракетами в цивільне населення. Сотні дітей там, у цьому регіоні, загинули від прямого бомбардування. Я народився в російськомовній сім‘ї і виріс в Дніпропетровській області. Запитайте моїх батьків, які прожили в Радянському Союзі, що вони б хотіли зробити з російськими військами, які прийшли захистити російське. Я думаю, що мій батько сказав би, що хотів би задушити їх. Без альтернатив", – сказав Зеленський.

Крім цього, Зеленський звернув увагу на те, як ставляться окупанти до своїх солдатів. Коли вони втікали, то не забирали загиблих та поранених, а знімали з них взуття, годинники – усе, що на них було. А тих поранених, яких кидали на дорогах, наші лікарі забирали, відвозили до лікарень і рятували.

Реклама

Чи готова Україна мститися кожному російському військовому

Україна разом з західними партнерами розроблятиме механізми покарання російських військових, причетних до воєнних злочинів, зокрема до Бучанської різанини. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 5 квітня в інтерв'ю, яке транслював телеканал Україна 24.

На запитання, чи готова Україна наслідувати приклад Ізраїля, який десятки років полював на воєнних злочинців у різних країнах, Зеленський відповів: "Можливо, це було не так відверто, як цього очікує сьогоднішній час. Ми точно будемо цим займатись. Відповідні будуть збиратися списки. Тобто є порядок, тому що ми в цивілізованому світі з вами живемо. Є порядок, який буде йти з точки зору чинного законодавства і міжнародного права".

За словами президента, для розслідування злочинів окупантів буде створена спільна комісія з Європейським Союзом, до складу якої увійдуть прокурори з різних держав.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 18600
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 684
Танки
5
ББМ 1861
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 96
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1324
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Олексій Цибко – воїн-доброволець, колишній мер міста Сміла (Черкаська область), спортивний функціонер, екс-капітан збірної України з регбі, майстер спорту. З перших днів вторгнення російських військ пішов на війну. Воював на території Київської області. Загинув під час визволення Бучі, виконуючи бойове завдання. У березні йому виповнилося 55 років.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Полковник Дикий Денис - начальник Охтирського гарнізону (Сумська обл.), командир полку оперативного забезпечення. Багато в чому завдяки йому Охтирка витримала шалений натиск загарбників, ставши містом-героєм. А сам полковник Дикий за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету, отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44207.11

Binance Coin (BNB)

427.97

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

116.24

Theta (THETA)

3.5

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.08

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти