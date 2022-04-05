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Зеленський про гарантії безпеки: нам потрібні країни, які за 24 години зможуть дати будь-яку зброю

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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5 квітня, 12:10
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Глава держави зазначив, що переговори щодо гарантій ведуться з низкою держав, проте остаточних домовленостей та списку країн з їхніми обіцянками поки що немає
Президент України Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не отримала список країн з їхньою підтвердженою згодою про надання гарантій безпеки. За його словами, різні держави готові надавати різні гарантії.

Про це Зеленський розповів у інтерв'ю українським журналістам.

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"Поки що ми не отримали конкретний перелік тих гарантій або тих країн, які готові повністю включитися за вас. Нам не потрібно мати 40 країн світу, які готові за командою, за дзвінком, за домовленістю включитися та воювати за Україну. Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все, нам потрібне коло держав, які протягом 24 годин готові надати будь-яку зброю, нам потрібні окремі країни, від яких реально залежить санкційна політика, і щоб усі ці санкції, глибоко заздалегідь розроблені... ввели в першу секунду, коли ми почули загрозу з боку РФ", – сказав президент.

Зеленський додав, що не йдеться про єдиний перелік гарантій для кожної країни-гаранта.

"Різні країни зможуть надати різні гарантії... Поки що всю цю історію ми не склали, тому що не було зустрічі з нами всіх радників, крім Російської Федерації. Ми хочемо зустрітися з усіма, вони сказали, що вони готові про це говорити", – сказав він.

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Зеленський очікує, що зустріч із радниками країн-гарантій може відбутися найближчим часом.

"Якщо це відбудеться, тільки тоді, з розумінням, що у нас є гарантії безпеки, ми зможемо продовжувати цей перший кейс під назвою "Гарантії безпеки для України, які передбачають позаблоковість у воєнному в тому чи іншому блоці", – зазначив він.

Гарантії безпеки для України

Глава фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія розповів, що Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала підписати новий договір щодо гарантій безпеки для нашої країни. Що відомо про запропонований договір:

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  • Головна вимога України щодо гарантій безпеки ідентична 5-ї статті НАТО. Йдеться про те, що якщо Україна стане об'єктом будь-якої агресії чи військового нападу, вона вимагатиме за три дні проведення консультацій та надання допомоги, дипломатичної чи військової. Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, Україна зможе зафіксувати свій статус у формі постійного нейтралітету, позаблоковості та без'ядерності.
  • У нас не врегульовані питання з ОРДЛО та Кримом, тому гаранти не працюватимуть на ці території.
  • Маючи такі гарантії, аналогічні до ст. 5 НАТО, ми не розміщуватимемо на нашій території іноземні військові бази і не вступатимемо у військово-політичні союзи. Але важливо, що ніщо не суперечитиме праву вступу України до ЄС.
  • Процедуру організують відповідно до закону про загальнонаціональний референдум. Він може працювати за умов воєнного стану. Якщо всі сторони ухвалять таку позицію, буде відведення військ, повернення людей – тоді й буде референдум.

Раніше ми повідомляли, що Ірландія може стати одним із гарантів безпеки України.

Також нагадаємо, Італія готова стати гарантом безпеки України.

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