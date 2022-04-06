Украинцы теперь ненавидят все русское из-за преступлений оккупантов – Зеленский

Российские военные продолжают совершать преступления против мирного населения Украины

Глава государства акцентировал внимание на преступлениях РФ в украинских городах / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину больше всего пострадало русскоязычное население, которое якобы пришли защищать оккупанты. Глава государства напомнил о военных преступлениях солдат РФ. Россияне не смогут оправдать то, как они относятся к уничтожению украинской нации. Они нашли себе нарратив, что в Украине есть "нацисты", которые якобы уничтожают все русское.

Об этом Зеленский сказал в интервью турецкому каналу Habertürk.

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"Они (оккупанты. – Ред.) знают, что они нацисты. Они давно распространяют эту информацию по поводу украинцев. Они не смогут оправдать то, как относятся к уничтожению нашей нации и всего, что нам близко. И они нашли себе нарратив, что у нас есть какие-то нацисты, которые уничтожают все русское. Но есть факт – война на нашей территории и братские могилы украинцев. И Россия пришла сюда войной. Посмотрите, что происходит в Мариуполе, что произошло в Харькове, Мелитополе, Бердянске" , – сказал Зеленский.

Он добавил, что оккупанты убили больше всего тех людей, о которых говорили, что "пришли защищать".

"Люди, которые там русскоговорящие – сейчас ненавидят все русское, а еще вчера они считались братьями и сестрами, у них граница и общие семьи с РФ. Сейчас они ненавидят. Сейчас они не понимают, за что это так – ракетами в гражданское население. Сотни детей там, в этом регионе, погибли от прямой бомбардировки. Я родился в русскоязычной семье и вырос в Днепропетровской области. Спросите моих родителей, проживших в Советском Союзе, что они хотели бы сделать с русскими войсками, которые пришли защитить русское. Я думаю, что мой отец сказал бы, что хотел бы задушить их. Без альтернатив", – сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на то, как относятся оккупанты к своим солдатам. Когда они убегали, не забирали погибших и раненых, а снимали с них обувь, часы – все, что на них было. А раненых, которых бросали на дорогах, наши врачи забирали, отвозили в больницы и спасали.

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Готова ли Украина мстить каждому российскому военному

Украина вместе с западными партнерами будет разрабатывать механизмы наказания российских военных, причастных к военным преступлениям, в частности, к Бучанской резне. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля в интервью, которое транслировал телеканал Украина 24.

На вопрос, готова ли Украина последовать примеру Израиля, который десятки лет охотился за военными преступниками в разных странах, Зеленский ответил: "Возможно, это было не так откровенно, как этого ожидает сегодняшнее время. Мы точно будем этим заниматься. Соответствующие будут составляться списки. То есть существует порядок, потому что мы в цивилизованном мире с вами живем. Есть порядок, который будет следовать с точки зрения действующего законодательства и международного права".

По словам президента, для расследования преступлений оккупантов будет создана совместная комиссия с Европейским Союзом, в состав которой войдут прокуроры из разных государств.

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