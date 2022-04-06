Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Украинцы теперь ненавидят все русское из-за преступлений оккупантов – Зеленский

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 21:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские военные продолжают совершать преступления против мирного населения Украины
Глава государства акцентировал внимание на преступлениях РФ в украинских городах
Глава государства акцентировал внимание на преступлениях РФ в украинских городах / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину больше всего пострадало русскоязычное население, которое якобы пришли защищать оккупанты. Глава государства напомнил о военных преступлениях солдат РФ. Россияне не смогут оправдать то, как они относятся к уничтожению украинской нации. Они нашли себе нарратив, что в Украине есть "нацисты", которые якобы уничтожают все русское.

Об этом Зеленский сказал в интервью турецкому каналу Habertürk.

Реклама

"Они (оккупанты. – Ред.) знают, что они нацисты. Они давно распространяют эту информацию по поводу украинцев. Они не смогут оправдать то, как относятся к уничтожению нашей нации и всего, что нам близко. И они нашли себе нарратив, что у нас есть какие-то нацисты, которые уничтожают все русское. Но есть факт – война на нашей территории и братские могилы украинцев. И Россия пришла сюда войной. Посмотрите, что происходит в Мариуполе, что произошло в Харькове, Мелитополе, Бердянске" , – сказал Зеленский.

Он добавил, что оккупанты убили больше всего тех людей, о которых говорили, что "пришли защищать".

"Люди, которые там русскоговорящие – сейчас ненавидят все русское, а еще вчера они считались братьями и сестрами, у них граница и общие семьи с РФ. Сейчас они ненавидят. Сейчас они не понимают, за что это так – ракетами в гражданское население. Сотни детей там, в этом регионе, погибли от прямой бомбардировки. Я родился в русскоязычной семье и вырос в Днепропетровской области. Спросите моих родителей, проживших в Советском Союзе, что они хотели бы сделать с русскими войсками, которые пришли защитить русское. Я думаю, что мой отец сказал бы, что хотел бы задушить их. Без альтернатив", – сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на то, как относятся оккупанты к своим солдатам. Когда они убегали, не забирали погибших и раненых, а снимали с них обувь, часы – все, что на них было. А раненых, которых бросали на дорогах, наши врачи забирали, отвозили в больницы и спасали.

Реклама

Готова ли Украина мстить каждому российскому военному

Украина вместе с западными партнерами будет разрабатывать механизмы наказания российских военных, причастных к военным преступлениям, в частности, к Бучанской резне. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля в интервью, которое транслировал телеканал Украина 24.

На вопрос, готова ли Украина последовать примеру Израиля, который десятки лет охотился за военными преступниками в разных странах, Зеленский ответил: "Возможно, это было не так откровенно, как этого ожидает сегодняшнее время. Мы точно будем этим заниматься. Соответствующие будут составляться списки. То есть существует порядок, потому что мы в цивилизованном мире с вами живем. Есть порядок, который будет следовать с точки зрения действующего законодательства и международного права".

По словам президента, для расследования преступлений оккупантов будет создана совместная комиссия с Европейским Союзом, в состав которой войдут прокуроры из разных государств.

Реклама

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 6 апреля
1
Личный состав 18600
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 684
Танки
5
ББМ 1861
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 107
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 96
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1324
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Полковник Дикий Денис – начальник Ахтырского гарнизона (Сумская обл.), командир полка оперативного обеспечения. Во многом благодаря ему Ахтырка выдержала безумный напор захватчиков, став городом-героем. Сам полковник Дикий за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета, получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44207.11

Binance Coin (BNB)

427.97

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

116.24

Theta (THETA)

3.5

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.08

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Челси

Сегодня

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

Сегодня

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять