Україні потрібне озброєння, а РФ здійснює хімічні атаки: головні заяви влади за ранок 12 квітня

Також російські окупанти до Маріуполя вже застосовували хімічну зброю в Гостомелі під Києвом

Українським військовим потрібно більше зброї для захисту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна потребує важкого озброєння, щоб деблокувати Маріуполь. Міжнародних партнерів доводиться переконувати в тому, що зброя справді дуже потрібна. Крім цього, окупанти в Маріуполі використовували хімічну зброю. Президент України Володимир Зеленський нагадав світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими "вже обговорювалося" і означало, що потрібно реагувати на російську агресію набагато жорсткіше та швидше.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 12 квітня

Реклама

Україна могла б деблокувати Маріуполь

Якби міжнародні партнери направили Україні додатково важке озброєння, наші військові змогли б деблокувати Маріуполь. Про це повідомив у новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб якнайшвидше закінчити цю війну. Щоб повністю знищити ворога на нашій землі. І щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини очевидні. Зокрема, щоб розблокувати Маріуполь. Якби ми отримали літаки та достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми могли б це зробити. Але...", – сказав президент.

За його словами, щоб отримати зброю, доводиться переконувати міжнародних партнерів у тому, що нам це дійсно дуже необхідно для відсічі російських окупантів.

"Досі доводиться про це домовлятися. Досі доводиться переконувати. Досі доводиться вичавлювати потрібні рішення. Упевнений, що ми отримаємо майже все, чого потребуємо. Але йде не тільки час. Втрачаються життя українців. Життя, яке вже не повернути. І це відповідальність і тих, хто досі тримає потрібну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишиться в історії", – додав він.

Зеленський відреагував на хімічну зброю у Маріуполі

Нова заява з боку російських окупантів свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників.

Реклама

Про це повідомив у новому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, прокоментувавши слова представника "народної міліції ДНР" Едуарда Басуріна, який заявив, що проти захисників Маріуполя можуть бути залучені "хімічні війська".

"Один із рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно", – заявив президент.

Також Володимир Зеленський нагадав світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося:

"І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію набагато жорсткіше і швидше", – сказав Зеленський.

Реклама

Окупанти вже застосовували хімічну зброю у Гостомелі

Російські окупанти до Маріуполя вже застосовували хімічну зброю у Гостомелі під Києвом. Про це народний депутат України від "Слуги народу" Єгор Чернєв розповів журналістам каналу "Україна 24" Юлії Галушці та Олегу Білецькому в ефірі проєкту FREEDOM.

"Всі ми бачили заяву представника так званої "ДНР" про те, що вони збираються проти "Азова" і проти маріупольців застосувати хімічну зброю просто тому, що розуміють, що по-іншому не виходить вибити захисників Маріуполя з міста. Це вже прояв повного відчаю та неможливості окупувати місто", – заявив депутат.

Разом з тим Чернєв зазначив, що це не перше застосування хімічної зброї в Україні.

"Особисто я спілкувався з представниками Сил спеціальних операцій, які вели бої у Гостомелі. У них були отруєння хімічною зброєю. Вона вже застосовувалася насправді. Слава богу, всі хлопці живі. Але були деякі у тяжкому стані, відмовляли нирки", – наголосив він.

Як зазначив нардеп, росіяни застосовують хімічну зброю "попри те, що вони є стороною-підписантом конвенції про заборону застосування та створення цієї зброї".

З початку війни Росії проти України загинуло 186 дітей

Внаслідок війни Росії проти України підтвердили загибель уже 186 дітей. Проте кількість смертей може бути значно більшою, оскільки в українських містах окупаційні війська досі ведуть активні бойові дії. Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова у Telegram.

Вона уточнила, що така кількість встановлено за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження. Крім того, постраждало ще як мінімум 344 дитини.

"Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", – додала Денисова.

За даними Офісу генпрокурора, найбільше дітей постраждали в таких регіонах:

Донецької області – 113,

Київській – 99,

Харківській – 76,

Чернігівській – 54,

Миколаївській – 40,

Луганській – 36,

Херсонській – 36,

Запорізькій – 22,

Києві – 16,

Сумській – 16,

Житомирській – 15.

Окупанти тримають у полоні 1700 українських військових та цивільних

Російські окупанти тримають у полоні близько 1700 українських солдатів та цивільних. З усіх полонених 500 – жінки. Про це Reuters повідомила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук.

Окупанти "примушують стояти, не дають сісти. Голять наголо, змушують щодня роздягатися для огляду. Принижують людську гідність", але "наші дівчата та жінки... просять нас продовжувати боротися за нашу перемогу".

Тим часом, у Москві зазначають, що забезпечують українських військовополонених "усім необхідним" та "висококваліфікованою медичною допомогою" відповідно до міжнародного права.

Україна стала однією з найзамінованіших територій

Після російського вторгнення Україна стала однією із найбільш забруднених мінами країн у світі. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив президент Володимир Зеленський.

"Російські війська залишили по собі десятки, якщо не сотні тисяч, небезпечних предметів. Це і снаряди, міни, розтяжки. Щодня знежирюються кілька тисяч таких предметів. Окупанти залишили міни скрізь, у будинках, на вулиці, у полях. Вони минули майно людей, машини, двері, свідомо робили все, щоб повернення в ці райони після деокупації було максимально небезпечним, це також повинно розглядатися як військовий злочин російських військ, вони свідомо зробили все, щоб убити і покалічити якомога більше людей, навіть коли були змушені відступати. з нашої землі", – сказав Зеленський.

Окупанти залишали міни прямо на вулицях, у полях, мінували майно людей, машини, двері.

Читайте також: