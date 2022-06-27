Укргідрометцентр видав незвичайний прогноз погоди

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, як зміниться погода у регіонах

Стовпчики термометрів поповзли вгору. Фото: колаж "Сьогодні"

Після проливних дощів прогноз погоди в Україні на 27 червня, підготовлений синоптиками, порадує мешканців нашої країни В Україні очікується спека із екстремально високими температурами. На вулицю без сонцезахисних окулярів, крему та головного убору краще не виходити. Також у цей день важливо дотримуватися водного балансу в організмі, а щоб не отримати сонячний удар – пересувайтеся вулицею в тіні. Дощ обіцяють лише у Херсоні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода у регіонах та Києві сьогодні, 27 червня?

У західній частині країни вдень буде від 27 градусів тепла до 31, вночі 12-18 зі знаком плюс. Найспекотніше буде в Ужгороді – вдень повітря прогріється до 32 градусів.

У північних областях вдень температура становитиме 29-32 градуси тепла, вночі обіцяють 16-18. Очікується мінлива хмарність.

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На сході України вдень очікується від 26 до 30 із позначкою плюс, вночі від 15 до 20.

У південних регіонах буде тепліше, вдень від 28 до 30 градусів, вночі 16-22. Короткочасні опади очікуються лише у Херсоні.

У центральній частині вдень стовпчики термометрів покажуть 27 градусів тепла до 30, уночі 16-18.

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Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам докладний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

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