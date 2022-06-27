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Укргидрометцентр выдал необычный прогноз погоды

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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27 июня, 06:22
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Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, как сменится погода в регионах
Столбики термометров поползли вверх. Фото: коллаж "Сегодня"
Столбики термометров поползли вверх. Фото: коллаж "Сегодня"

После проливных дождей прогноз погоды в Украине на 27 июня, подготовленный синоптиками, порадует жителей нашей страны. В Украине ожидается жара с экстремально высокими температурами. На улицу без солнцезащитных очков, крема и головного убора лучше не выходить. Также в этот день важно соблюдать водный баланс в организме, а чтобы не получить солнечный удар – передвигайтесь по улица в тени. Дождь обещают только в Херсоне.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в регионах и Киеве сегодня, 27 июня?

В западной части страны днем будет от 27 градусов тепла до 31, ночью 12-18 со знаком плюс. Жарче всего будет в Ужгороде – днем воздух прогреется до 32 градусов.

В северных областях днем температура составит 29-32 градусов тепла, ночью обещают 16-18. Ожидается переменная облачность.

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На востоке Украины днем ожидается от 26 до 30 с отметкой плюс, ночью от 15 до 20.

В южных регионах будет потеплее, днем будет от 28 до 30 градусов, ночью 16-22. Кратковременные осадки ожидаются лишь в Херсоне.

В центральной части днем столбики термометров покажут 27 градусов тепла до 30, ночью 16-18.

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Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.

Также напомним, кто подвержен метеозависимости.06

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