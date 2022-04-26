Рівень радіації після окупації ЧАЕС аномальний – голова МАГАТЕ

Присутність військ РФ стала "дуже небезпечною" для цього району

Рафаель Гроссі заявив, що на ЧАЕС аномальний рівень радіації. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Чорнобильській АЕС зафіксували аномальний рівень радіації після того, як станція понад місяць була під російською окупацією.

Про це повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, повідомляє AFP News Agency.

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Після відвідування Чорнобильської зони він заявив, що коротка російська окупація цього району була "дуже небезпечною".

У МАГАТЕ відзвітували про відновлення прямого зв'язку з ЧАЕС

У вівторок, 19 квітня, відновлено прямий зв'язок між Чорнобильською АЕС та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає CNN.

Російські окупанти зайшли до Чорнобиля 24 лютого та пробули там п'ять тижнів. 10 березня МАГАТЕ втратило зв'язок із ЧАЕС.

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Чорнобильська зона в окупації