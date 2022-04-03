Найближчими днями на Україну чекають важкі бої на Донбасі – Данилов

Найближчими днями на Україну чекають важкі бої з російськими військами в Донецькій, Луганській та Харківській областях.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов у ефірі українського телебачення.
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"У напрямку Донецької, Луганської, Харківської областей – там збирається велике угруповання військ Російської Федерації. Зупинятися вони не збираються. Завдання, які ставить Путін, вони нікуди не зникають", – повідомив Данилов.
За його словами, окупанти провадитимуть перегрупування.
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"Вони будуть проводити перегрупування. Бажають на цьому напрямку створити великі проблеми для наших Збройних сил і ми також очікуємо, що там найближчим часом будуть запеклі бої за нашу територію", – сказав Данилов.
Підсумки приходу російського світу
- Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими військами за будівлею Миколаївської облради зросло до 36 осіб.
- 2 квітня у Харкові російські окупанти ще раз обстріляли із "Градів" парк імені М. Горького. Як зазначається, минулої доби російські окупанти завдали 39 ударів з артилерії, мінометів, танків, РСЗВ по районах Салтівки, П'ятихаток, Олексіївки.
- Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів будівлі Харківського національного університету імені Каразіна повністю зруйновані. ВНЗ перенесуть у безпечніше місце.
- Генштабу ЗСУ повідомляє , що окупанти хочуть оточити угруповання Об'єднаних сил та вийти на адміністративний кордон Луганської та Донецької областей. Військові РФ продовжуватимуть утримувати окремі рубежі на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, ймовірно, в районах у безпосередній близькості від державного кордону України.