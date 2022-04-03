Найближчими днями на Україну чекають важкі бої на Донбасі – Данилов

Окупанти зупинятися не збираються

Олексій Данилов розповів, що українські захисники очікують найближчими днями на важкі бої з окупантами. Колаж "Сьогодні"

Найближчими днями на Україну чекають важкі бої з російськими військами в Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов у ефірі українського телебачення.

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"У напрямку Донецької, Луганської, Харківської областей – там збирається велике угруповання військ Російської Федерації. Зупинятися вони не збираються. Завдання, які ставить Путін, вони нікуди не зникають", – повідомив Данилов.

За його словами, окупанти провадитимуть перегрупування.

"Вони будуть проводити перегрупування. Бажають на цьому напрямку створити великі проблеми для наших Збройних сил і ми також очікуємо, що там найближчим часом будуть запеклі бої за нашу територію", – сказав Данилов.

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