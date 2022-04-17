У Бородянці з-під завалів дістали тіла 41 мешканця

У місті розібрано вже п'ять зруйнованих багатоповерхових житлових будинків з семи

Рятувальники ДСНС розбирають завали. Фото: колаж "Сьогодні"

У Бородянці Київської області рятувальники розбирають завали після бомбардувань військових РФ. На сьогоднішній день знайдено тіла понад 40 людей.

Про це повідомили у ДСНС України.

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"16 квітня проводилися роботи з розбирання завалів двох зруйнованих обстрілами багатоповерхових житлових будинків. Під час проведення робіт вилучено тіло загиблої особи. Всього з 6 квітня з 7 зруйнованих багатоповерхових житлових будинків у центрі міста на 5 – роботи завершені повністю. Від початку проведення робіт вилучено тіла 41 загиблої особи", – повідомили у ДСНС.

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