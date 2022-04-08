У Бородянці під завалами ще сотні жертв окупантів – мер

У місті рятувальники продовжують шукати загиблих у розстріляних будинках

В Бородянці могли загинути сотні людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Число вбитих російською армією мешканців Бородянки вже обчислюється десятками. Керівник містечка Георгій Єрко у коментарі для "Сьогодні" повідомив, що близько 30 загиблих виявлено під завалами лише двох будинків. Тому є підстави припустити, що жертв будуть сотні.

"Вся інфраструктура Бородянки знищена окупантами. Пошкоджено газопровід, водогін, каналізаційний колектор та багато іншого. Все було розстріляно. Були розстріляні та стерті з лиця землі будинки, дитячі садки, музична школа, суд, центр зайнятості. Зараз у місті вже працюють сотні рятувальників, розчищають завали", – розповів нам в.о.селищного голови Бородянки Георгій Єрко.

За його словами, також тривають ремонтні роботи на електролініях. На 8 будинків, які є більш-менш придатними для проживання, дано газопостачання. Електрика ще не підключена, тому що пошкоджені і лінії, що підводять, і лінії, які йшли безпосередньо до будинків.

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"Думаю, на це знадобиться ще як мінімум вісім днів", – припускає Георгій Єрко.

Що відомо про жертви

До цього він додав, що з-під завалів лише двох будинків дістали тіла 26 загиблих.

"Їх доставляють до моргу Білої Церкви", – каже Єрко.

Після цього розпочнеться робота з ідентифікації тих, кого зараз не вдається розпізнати.

"Також до нас звертаються багато людей, які хочуть отримати дозвіл на ексгумацію. Справа в тому, що під час окупації люди ховали своїх розстріляних близьких прямо у дворах. Скільки всього загинуло людей? Думаю, що сотні. Багато хто був розстріляний під час проходження російських колон Наприклад, з ворожого танка одним пострілом було знищено один із будинків, у якому було 6 людей. Усі вони, включаючи дитину, загинули. Вони були першими загиблими у Бородянці", – каже Єрко.

Коли дозволять, повернуться до Бородянки.

На питання про те, коли буде можливість повернутися до міста місцевим мешканцям Єрко, каже так: "Поки не буде інфраструктури, я не запрошую людей повертатися. Потрібні як мінімум газ, вода та каналізація. Я розумію, що кожного з нас тягне додому, але я попросив би перші два тижні утриматися від повернення. Треба трохи потерпіти. Війна є війна..."

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