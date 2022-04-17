В Бородянке из-под завалов достали тела 41 жителя

В городе разобрано уже пять разрушенных многоэтажных жилых домов из семи

Спасатели ГСЧС разбирают завалы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Бородянке Киевской области спасатели разбирают завалы после бомбежек военных РФ. На сегодняшний день найдены тела более 40 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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"16 апреля проводились работы по разбору завалов двух разрушенных обстрелами многоэтажных жилых домов. Во время проведения работ изъято тело погибшего. Всего с 6 апреля из 7 разрушенных многоэтажных жилых домов в центре города на 5 — работы завершены полностью. С начала проведения работ изъяты тела 41 погибшего человека", — сообщили в ГСЧС.

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