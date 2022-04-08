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В Бородянке под завалами находятся еще сотни жертв оккупантов – мэр

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Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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8 апреля, 18:10
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В городе спасатели продолжают искать погибших в расстрелянных зданиях
В Бородянке могли погибнуть сотни людей.
В Бородянке могли погибнуть сотни людей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Число убитых российской армией жителей Бородянки уже исчисляется десятками. Руководитель городка Георгий Ерко в комментарии для "Сегодня" сообщил, что около 30 погибших выявлены под завалами лишь двух домов, поэтому есть основания предполагать, что жертв будут сотни.

"Вся инфраструктура Бородянки уничтожена оккупантами. Повреждены газопровод, водопровод, канализационный коллектор и многое другое. Все было расстреляно. Были расстреляны и стерты с лица земли дома, детские садики, музыкальная школа, суд, центр занятости. Сейчас в городе уже работают сотни спасателей, расчищают завалы", – рассказал нам и.о. поселкового головы Бородянки Георгий Ерко.

По его словам, также идут ремонтные работы на электролиниях. На 8 домов, которые более-менее пригодны для проживания, дано газоснабжение. Электричество еще не подключено, потому как повреждены и подводящие линии, и линии, которые шли непосредственно к домам.

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"Думаю, на это понадобится еще как минимум дней восемь", – предполагает Георгий Ерко.

Что известно о жертвах

К этому он добавил, что из под завалов лишь двух домов достали тела 26 погибших.

"Их доставляют в морг Белой Церкви", – говорит Ерко.

После этого начнется работа по идентификации тех, кого сейчас не удается опознать.

"Также к нам обращаются много людей, которые хотят получить разрешение на эксгумацию. Дело в том, что во время оккупации люди хоронили своих расстрелянных близких прямо во дворах. Сколько всего погибло людей? Думаю, что сотни. Многие были расстреляны во время прохождения российских колонн. Например, из вражеского танка одним выстрелом был уничтожен один из домов, в котором было 6 человек. Все они, включая ребенка, погибли. Они были первыми погибшими в Бородянке", – говорит Ерко.

Когда разрешат вернутся в Бородянку

На вопрос о том, когда будет возможность вернуться в город местным жителям Ерко говорит так: "Пока не будет инфраструктуры, я не приглашаю людей возвращаться. Нужны как минимум газ, вода и канализация. Я понимаю, что каждого из нас тянет домой, но я попросил бы первые две недели воздержаться от возвращения. Нужно немного потерпеть. Война есть война…"

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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
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