Росія нашпигувала Чорне море мінами із кримських арсеналів – речник Одеської ОВА

Міни, які зараз дрейфують у Чорному морі, з тимчасово окупованого Севастополя.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Міни, одну з яких вже знищили турки у Босфорі, а також румуни біля своїх берегів, є російськими. Це підтверджує відповідне маркування. Ці міни були захоплені у 2014 році у Севастополі, тому росіяни цим і користуються. Розкидали та намагаються звинуватити Україну", – сказав він.
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Цю інформацію також підтвердили у МЗС України. Міністерство закордонних справ повідомило, що для мінування Чорного моря російські окупанти використали міни, які були захоплені 2014 року в Криму.
Ситуація в Одесі
- Російські війська продовжують активно проводити повітряну розвідку, зараз вони зменшили авіаційну роботу в нашому небі, але зберігається загроза нанесення артилерійських та ракетних ударів з боку акваторії Чорного моря.
- У ніч проти 26 березня армія РФ спробувала здійснити висадку десанту на одеському узбережжі. Ця спроба була зірвана армією України та підрозділами Територіальної оборони Одеської області.
- Протиповітряна оборона України постійно збиває російські дрони, які намагаються вести розвідку над Одесою. І навіть вдається збивати крилаті ракети.
- 22 березня ЗСУ знищили під Миколаєвом та Маріуполем особовий склад підрозділів морської піхоти РФ, що планували штурм Одеси.
- 21 березня захисникам перлини біля моря вдалося підбити російський військовий корабель, який вів обстріл міста.
- За даними Міністерства оборони Великої Британії, Військово-морський флот Росії взяв під свій контроль територіальні води України у Чорному морі, відрізавши нашу країну від міжнародної морської торгівлі.