На Донеччині через обстріл понад 100 гірників виявилися заблоковані під землею

Внаслідок бойових дій Бахмутський та Краматорський райони Донецької області залишилися без електрики. Про це в Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За інформацією Кириленка, під землею через знеструмлення шахт залишилося понад сто гірників.
"115 торецьких гірників залишилися під землею: 112 на шахті "Центральній", 3 на шахті "Торецької". Наразі адміністрації вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню", – розповів він.
Він зазначив, що через бойові дії на магістральній лінії електропередач спрацював аварійний захист, через що знеструмлено Центральну електропідстанцію НЕК Укренерго в районі Торецька і, як наслідок, – населені пункти Бахмутського та Краматорського районів.
"Відновлювальні роботи вже розпочалися – тут необхідно буде ліквідувати близько двох десятків поривів проводів. Через відключення електрики припинено подачу води від Фільтрувальних станцій №1 та №2 Другого Донецького водопроводу – Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк та прилеглі населені пункти води", – повідомив Кириленко.
94-й день війни, що відбувається в Україні
- Російські окупанти продовжують обстріл українських міст. Сьогодні ворог обстріляв Миколаїв та Харків. Внаслідок обстрілу Миколаєва поранення отримали двоє людей, ще одна людина загинула .
- Польща передала Збройним силам України самохідні гаубиці KRAB калібру 155 мм, а також навчила українських артилеристів працювати з ними.
- В окупованому Генічеську Херсонської області самопроголошена "влада" під дулами автоматів готується провести туристичний сезон . Російські окупанти заборонили пускати людей на бази. Вони діляться на своїх сторінках у Мережі фото із пляжів.
- Під час чергового бою російські військові заблукали і, щоб урятувати своє життя, вирішили залишити техніку. БМП виявилася новітнім екземпляром , наші воїни її полагодили і тепер завдають ударів по ворогові його ж зброєю.
- Бійці Сил спецоперацій знищили ворожий КамАЗ "Тайфун" із особовим складом.
"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"