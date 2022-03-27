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В Енергодарі депутат від ОПЗЖ очолив "раду міста", створену окупантами (відео)

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27 березня, 15:57
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Міський голова Дмитро Орлов заявив, що "рада" не має жодного стосунку до юрисдикції України
Депутат Андрій Шевчик заявив, що очолить нову «раду самоорганізації міста». Фото: колаж "Сьогодні"
Депутат Андрій Шевчик заявив, що очолить нову «раду самоорганізації міста». Фото: колаж "Сьогодні"

Депутат міської ради Енергодара від партії ОПЗЖ Андрій Шевчик заявив, що очолить нову "раду самоорганізації міста". Водночас мер Дмитро Орлов зазначив, що орган є нелегітимним.

Про це Орлов повідомив у Telegram-каналі.

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Деталі

За словами Андрія Шевчика, "рада" була створена з метою комунікації містян, "які хочуть створити нормальні умови для життя в Енергодарі". Він зазначив, що орган має відповідати за регулювання торгової діяльності та ціноутворення, координацію комунальних служб, взаємодію підприємців і забезпечення медикаментами.

Дмитро Орлов заявив, що "рада" не має жодного стосунку до юрисдикції України.

Хто ще увійшов до списку колаборантів-депутатів?

  • Першим зрадником Батьківщини у цій війні став міський голова Куп'янська (Харківська область) Геннадій Мацегора ("Опозиційна платформа – За життя"). 27 лютого він оголосив про перехід до співпраці з російськими окупантами, що зайшли в його місто. Через день він передумав, але отримав підозру про держзраду, і його було затримано.
  • 6 березня народному депутату Іллі Киві (ОПЗЖ) повідомили підозру в державній зраді та публічних закликах до зміни кордонів території України.

  • У частково зайнятому російськими окупантами місті Ізюмі Харківської області зафіксовано факти зради України. Серед колаборантів опинилися колишні працівники поліції міста, а також ексмер Олександр Божков (був членом Партії регіонів).

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Нагадаємо, що в Україні за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану передбачено покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Про це йдеться в ухваленому парламентом законопроєкті № 7116.

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Історії звитяг
Старший лейтенант Дозірчий Дмитро. Здійснив подвиг вже в перший день війни, 24 лютого, поблизу міста Олешки Херсонської області. Ризикуючи життям, повів побратимів у відчайдушну атаку і прорвав оборону противника на мосту, забезпечивши вихід колон 59-ї ОМБР з оточення. За особисту мужність удостоєн звання Герой України.
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