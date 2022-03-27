Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

В Энергодаре депутат от ОПЗЖ возглавил "совет города", созданный оккупантами (видео)

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 марта, 15:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Городской голова Дмитрий Орлов заявил, что "совет" не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины
Депутат Андрей Шевчик заявил, что возглавит новый «совет самоорганизации города». Фото: коллаж "Сегодня"
Депутат Андрей Шевчик заявил, что возглавит новый «совет самоорганизации города». Фото: коллаж "Сегодня"

Депутат городского совета Энергодара от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик заявил, что возглавит новый "совет самоорганизации города". При этом мэр Дмитрий Орлов отметил, что орган нелегитимен.

Об этом Орлов сообщил в Telegram-канале.

Реклама

Подробности

По словам Андрея Шевчика, "совет" создан с целью коммуникации горожан, "которые хотят создать нормальные условия для жизни в Энергодаре". Он отметил, что орган должен отвечать за регулирование торговой деятельности и ценообразования, координацию коммунальных служб, взаимодействие предпринимателей и обеспечение медикаментами.

Дмитрий Орлов заявил, что "совет" не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.

Кто еще вошел в список коллаборантов-депутатов?

  • Первым изменником Родины в этой войне стал городской голова Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора ("Оппозиционная платформа — За жизнь"). 27 февраля он объявил о переходе к сотрудничеству с вошедшими в его город российскими оккупантами. Через день он передумал, но получил подозрение о госизмене и был задержан.
  • 6 марта народному депутату Илье Киве (ОПЗЖ) сообщили подозрение в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.

  • В частично занятом российскими оккупантами городе Изюме Харьковской области зафиксированы факты предательства Украины. Среди коллаборантов оказались бывшие сотрудники полиции города, а также экс-мэр Александр Божков (состоял в Партии регионов).

    Реклама

Напомним, что в Украине за государственную измену и диверсию в условиях военного положения предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества. Об этом говорится в принятом парламентом законопроекте № 7116.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
Данные на10:00 27 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16600
2
Самолеты Самолеты
121
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артиллерия Артиллерия
294
7
Средства ПВО Средства ПВО
52
8
РСЗО РСЗО
93
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1144
Подробнее
Истории подвигов
Старший лейтенант Дозирчий Дмитрий. Совершил подвиг уже в первый день войны, 24 февраля, вблизи городка Олешки Херсонской области. Рискуя жизнью, повел побратимов в отчаянную атаку и прорвал оборону противника на мосту, обеспечив выход колонн 59-й ОМБР из окружения. За личное мужество удостоен звания Герой Украины.
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Наши ангелы-хранители

Александр Подольский – сержант службы гражданской защиты ГСЧС, пожарный. Решительно бросился в огонь, пытаясь потушить пожар в частных домах, прилегающих к рынку "Барабашово", обстрелянного оккупантами. Спасая жизнь харьковчан, погиб сам - от осколков нового обстрела россиян.

Герої не вмирають!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44449.88

Binance Coin (BNB)

412.38

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

123.73

Theta (THETA)

3.3

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.12

Цитата дня

Нельзя менять свободу на комфорт. Нельзя покупать ресурсы за справедливость и права человека. Нельзя бояться зло называть злом. Нельзя зла бояться.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

5 апр

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

5 апр

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

6 апр

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

6 апр

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять