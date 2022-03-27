В Энергодаре депутат от ОПЗЖ возглавил "совет города", созданный оккупантами (видео)

Городской голова Дмитрий Орлов заявил, что "совет" не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины

Депутат Андрей Шевчик заявил, что возглавит новый «совет самоорганизации города». Фото: коллаж "Сегодня"

Депутат городского совета Энергодара от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик заявил, что возглавит новый "совет самоорганизации города". При этом мэр Дмитрий Орлов отметил, что орган нелегитимен.

Об этом Орлов сообщил в Telegram-канале.

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По словам Андрея Шевчика, "совет" создан с целью коммуникации горожан, "которые хотят создать нормальные условия для жизни в Энергодаре". Он отметил, что орган должен отвечать за регулирование торговой деятельности и ценообразования, координацию коммунальных служб, взаимодействие предпринимателей и обеспечение медикаментами.

Дмитрий Орлов заявил, что "совет" не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.

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