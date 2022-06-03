У Генштабі назвали напрям, який став найбільш "розгромним" для окупантів

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1367 танків та ліквідували близько 30 950 російських військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 30 950 (+100 за добу) осіб ліквідовано;
- танків – 1367 (+4);
- бойових броньованих машин – 3366 (+12);
- артилерійських систем – 661 (+14);
- РСЗВ – 207;
- засоби ППО-95;
- літаків – 210;
- вертольотів – 175;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535;
- крилаті ракети – 121(+1);
- кораблі/катери – 13;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4);
- спеціальна техніка – 51.
Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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