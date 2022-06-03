В Генштабе назвали направление, которое стало самым "разгромным" для оккупантов

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Язык денег

Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.