У Генштабі повідомили, де ВСУ найбільше ліквідували окупантів за добу

Українські військові завдають ударів по російських загарбниках

Українські військові ліквідували близько 30 850 російських окупантів. / Фото: Укрінформ, , Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат на території України, зокрема на Бахмутському напрямку. Водночас стало відомо про те, що в загарбників вже знищено 1363 танки.

Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати ворога

У Генштабі зазначили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.06 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 30 850 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1363 (+2) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3354 (+11) од.;

артилерійських систем – 661 (+2) од.;

РСЗВ ‒ 207 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 95 (+1) од.;

літаків – 210 (+2) од.;

гелікоптерів – 175 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 521 (+2);

крилатих ракет ‒ 120 (+0) од.;

кораблів / катерів ‒ 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2325 (+35) од.;

спеціальної техніки ‒ 51 (+2) од.

Водночас дані ще уточнюються.

Фото – Генеральний штаб ЗСУ.

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Нагадаємо, у Міноборони Британії заявили, що російські війська взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька Луганської області. Але основна дорога, яка веде до Сєвєродонецького котла, ймовірно, залишається під контролем України.

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