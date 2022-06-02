В Генштабе сообщили, где ВСУ больше всего ликвидировали оккупантов за сутки

Российские оккупанты продолжают нести большие потери на территории Украины, в частности на Бахмутском направлении. В то же время стало известно о том, что у захватчиков уже уничтожено 1363 танка.
Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага
В Генштабе отметили, что общие боевые потери противника с 24.02 по 02.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 30 850 (+150) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1363 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин – 3354 (+11) ед.;
- артиллерийских систем – 661 (+2) ед.;
- РСЗО ‒ 207 (+0) ед.;
- средства ПВО – 95 (+1) ед.;
- самолетов – 210 (+2) ед.;
- вертолетов – 175 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2);
- крылатых ракет – 120 (+0) ед.;
- кораблей/катеров ‒ 13 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2325 (+35) ед.;
- специальной техники – 51 (+2) ед.
В то же время данные еще уточняются.
Напомним, в Минобороны Британии заявили, что российские войска взяли под контроль большую часть Северодонецка Луганской области. Но основная дорога, ведущая к Северодонецкому котлу, вероятно, остается под контролем Украины.
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