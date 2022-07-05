У Генштабі ЗСУ підтвердили заборону залишати місце проживання чоловікам призовного віку – подробиці

На це має дати дозвіл військком

Українці призовного віку не зможуть виїхати. Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію про заборону залишати місце проживання чоловікам призовного віку без дозволу військкома. Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

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Норма Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта", — заявили у відомстві.

У Генштабі зазначили, що розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.

У Раді з'явився новий законопроєкт про виїзд чоловіків за кордон: чим він відрізняється

У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт щодо заборони на виїзд чоловіків з території України під час воєнного стану. Подав до парламенту законопроєкт член фракції "Слуга народу" Георгій Мазураш.

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Хто може залишити Україну

Чоловіки, у яких є троє неповнолітніх дітей;

з 2 дітьми до 14 років;

з 1 дитиною до 14 років та вагітною дружиною;

з дитиною до 3 років.

Також законопроєкт пропонує дозволити залишати Україну особам, які мають робочі, спортивні контракти в інших країнах, офіційне підтвердження юридичних осіб інших країн щодо працевлаштування, або контракти з замовниками з інших країн на 1 рік і більше на надання IT-послуг або консультаційних послуг за умови оплати ЄСВ, або бізнес в інших країнах.

Підставою для виїзду за цим проєктом також будуть вважатися контракти для моряків, навчання за кордоном, міжнародні змагання та дозвіл на виїзд від Кабміну для волонтерів та водіїв гуманітарних вантажів.

Раніше у парламенті було зареєстровано ще один законопроєкт, який також стосувався дозволу на виїзд для чоловіків. Ініціаторами законопроєкту виступали Михайло Лаба, Олексій Кузнєцов та Анатолій Остапенко (усі – представники фракції "Слуга народу").

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Вони пропонували прописати у законі "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" заборону на виїзд з країни військовозобов'язаним (чоловікам від 18 до 60 років). Діятиме ця норма лише під час дії воєнного стану.

Водночас у законі хочуть врегулювати і норму про те, кому можна буде залишити Україну, винятки становитимуть такі категорії осіб:

багатодітні батьки (3 та більше дітей віком до 18 років);

батьки-одинаки;

чоловіки з інвалідністю;

студенти/аспіранти/докторанти;

особи, визначені Кабінетом міністрів України.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Україні звільнили від мобілізації ще одну категорію населення Також ми писали, чому Україні вигідна загальна мобілізація в РФ.