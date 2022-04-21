На Харківщині окупанти ізолюють захоплені села та розстрілюють волонтерів – розвідка

Військові РФ мінують усі дороги, у тому числі ґрунтові

Мирних мешканців не випускають на підконтрольну Україні територію. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські військові повністю ізолюють від України окуповані населені пункти, забороняють евакуацію та не допускають волонтерів. Зокрема, на сьогоднішній день заблоковано усі окуповані населені пункти Великобурлуцького району Харківської області. Людей випускають лише у бік РФ.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Діє абсолютна заборона на доставку гуманітарних вантажів з контрольованої Україною території. Місцеві жителі попереджені про те, що волонтери, які намагаються надати допомогу, розстрілюються. Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали з СМТ Шевченкове.

Станом на 20 квітня у районі відсутній мобільний зв'язок. Багато населених пунктів залишилися без електропостачання. Не працюють банкомати, а продукти продаються за завищеними цінами. Відсутня медична допомога та постачання ліків.

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