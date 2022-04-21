В Харьковской области оккупанты изолируют захваченные села и расстреливают волонтеров – разведка

Военные РФ минируют все дороги, в том числе грунтовые

Мирных жителей не выпускают на подконтрольную Украине территорию. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские военные полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров. В частности, на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района Харьковской области. Людей выпускают только в сторону РФ.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Действует абсолютный запрет на доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории. Местные жители предупреждены о том, что волонтеры, которые пытаются доставить помощь, расстреливаются. Недавно стало известно о расстреле волонтеров, ехавших из СМТ Шевченково.

По состоянию на 20 апреля в районе отсутствует мобильная связь. Многие населенные пункты остались без электроснабжения. Не работают банкоматы, а продукты продаются по завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и снабжение лекарствами.

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