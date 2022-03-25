Військова техніка РФ оточила Ізюм – нові супутникові знімки

На знімках зафіксовані колони російської техніки, що стріляють по Ізюму з артилерії

Техніка РФ біля Ізюму / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок запеклих зіткнень навколо Ізюма більша частина міста була зруйнована, а нові супутникові знімки показують масштаби руйнувань. Компанія космічних технологій Maxar Technologies продемонструвала фото, на яких видно російську військову колону, а також техніку, з якої обстрілюють місто.

Фото опублікувало видання CNN .

Реклама

На фото масивний кратер завширшки близько 12 метрів у полі в центральній частині міста. З одного боку вирви лежать уламки школи, що згоріли, з іншого — футбольне поле. Частину лікарні через вулицю також зруйновано.

Фото Maxar Technologies

Начальник відділу Ізюмської міської ради Максим Стрельник повідомив CNN, що місто було практично повністю зруйноване російською авіацією та артилерією, хоча всередині Ізюму тривали запеклі бої за контроль над територією.

Колона російських самохідних артилерійських установок. Фото Maxar Technologies

На північ від школи на супутникових знімках велику будівлю котельні та всі прилеглі житлові будинки також зруйновані.

Реклама

Приблизно за 5 кілометрів на північний захід від Ізюма видно колону російських самохідних артилерійських установок, що рухається у бік міста.

Російські самохідно-артилерійські установки у полі. Фото Maxar Technologies

За словами Стрельника, російські війська нині контролюють сектори міста на північному березі річки Сіверський Донець, яка розділяє Ізюм навпіл. Українці контролюють ділянки міста на південному березі річки.

Понтонний міст через річку Сіверський Донець. Фото Maxar Technologies

Ситуація в Ізюмі