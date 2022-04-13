До Києва приїхали президенти Польщі, Естонії, Латвії та Литви (фото)

На вокзалі лідерів країн зустрічав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Лідери країн проведуть зустріч / Фото: Колаж: Сьогодні

На зустріч із президентом України Володимиром Зеленським 13 квітня приїхали польський президент Анджей Дуда у супроводі президентів Литви Гітанаса Науседи, Латвії Егілса Левітса та Естонії Алара Каріса.

Про це повідомила пресслужба польського лідера.

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"Президент Анджей Дуда разом із президентами Естонії Аларом Карісом, латвійським Егілсом Левітсом та литовським Гітанасом Науседою прибули до Києва", – йдеться у повідомленні на Twitter.

На порядку денному – надання військової та політичної допомоги Україні.

На фото видно, як лідери країн виходять із поїзда.

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На вокзалі президентів зустрічав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Мета візиту

"Наша мета – підтримати президента Зеленського та захисників України у вирішальний для цієї країни момент", – заявив керівник відділу міжнародної політики Офісу президента Польщі Якуб Кумох, який супроводжує польського президента.

Польща є організатором візиту та спільно з Україною забезпечує його логістику та безпеку, додав він.

"Країни Балтії є нашими ключовими партнерами у питаннях безпеки у регіоні. Разом ми вирішили разом поїхати до Києва", – сказав Кумох.

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