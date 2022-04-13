В Киев приехали президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы (фото)

На встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 13 апреля приехали польский президент Анджей Дуда в сопровождении президентов Литвы Гитанаса Науседы, Латвии Эгилса Левитса и Эстонии Алара Кариса.
Об этом сообщила пресс-служба польского лидера.
"Президент Анджей Дуда вместе с президентами Эстонии Аларом Карисом, латвийским Эгилсом Левитсом и литовским Гитанасом Науседой прибыли в Киев", – говорится в сообщении в Twitter.
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В повестке дня – предоставление военной и политической помощи Украине.
На фото видно, как лидеры государств выходят из поезда.
На вокзале президентов встречал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Цель визита
"Наша цель – поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент", – заявил руководитель отдела международной политики Офиса президента Польши Якуб Кумох, который сопровождает польского президента.
Польша является организатором визита и совместно с Украиной обеспечивает его логистику и безопасность, добавил он.
"Страны Балтии являются нашими ключевыми партнерами в вопросах безопасности в регионе. Вместе мы решили вместе поехать в Киев", – сказал Кумох.
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