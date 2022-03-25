На Київщині через обстріли РФ спалахнула пожежа на нафтобазі

Увечері 24 березня російські військові обстріляли село Калинівка Фастівського району. Боєприпаси влучили у нафтобазу, почалася пожежа. Станом на 6 ранку там все ще горіли залишки пального, але загрози, що пожежа пошириться, немає.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Поки що про загиблих та постраждалих інформації немає.
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"Станом на 6 год. 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів в межах обвалування резервуарного парку нафтобази. Загрози розповсюдження пожежі за межі нафтобази немає", – уточнили у ДСНС.
Не перша пожежа на нафтобазі
За місяць війни російські окупанти обстріляли нафтобази мінімум у чотирьох містах України:
- 25 лютого внаслідок обстрілу Харкова спалахнула нафтобаза на місцевому тракторному заводі (ХТЗ) на проспекті Індустріальний.
- 27 лютого російські окупанти обстріляли із ракет Васильків. Внаслідок вибуху там почалася пожежа на нафтобазі. У Мережі побоювалися, що інцидент міг стати екологічною катастрофою колосальних масштабів. 12 березня ситуація повторилася – після авіаудару знову спалахнула нафтобаза.
- 28 лютого військові РФ підірвали нафтобазу в Охтирці на Сумщині.
- 3 березня через обстріл Чернігова спалахнули резервуари з дизельним пальним. Загальний обсяг цистерн із дизпаливом становив 5 тис. м куб.