На Київщині через обстріли РФ спалахнула пожежа на нафтобазі

У Фастівському районі російські військові випустили снаряди по сховищу пального – на місці загоряння працювали рятувальники

У Василькові окупанти підірвали нафтобазу / Фото: Колаж: Сьогодні

Увечері 24 березня російські військові обстріляли село Калинівка Фастівського району. Боєприпаси влучили у нафтобазу, почалася пожежа. Станом на 6 ранку там все ще горіли залишки пального, але загрози, що пожежа пошириться, немає.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Реклама

Поки що про загиблих та постраждалих інформації немає.

"Станом на 6 год. 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів в межах обвалування резервуарного парку нафтобази. Загрози розповсюдження пожежі за межі нафтобази немає", – уточнили у ДСНС.

Не перша пожежа на нафтобазі

За місяць війни російські окупанти обстріляли нафтобази мінімум у чотирьох містах України: