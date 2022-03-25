В Киевской области из-за обстрелов РФ вспыхнул пожар на нефтебазе

Вечером 24 марта российские военные обстреляли село Калиновка Фастовского района. Боеприпасы попали в нефтебазу, начался пожар. По состоянию на 6 утра там все еще горели остатки топлива, но угрозы, что пожар распространится, нет.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Пока о погибших и пострадавших информации нет.
Далее по теме
"По состоянию на 6 часов 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов в пределах обвалования резервуарного парка нефтебазы. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет", – уточнили в ГСЧС.
Не первый пожар на нефтебазе
За месяц войны российские оккупанты обстреляли нефтебазы в минимум четырех городах Украины:
- 25 февраля в результате обстрела Харькова загорелась нефтебаза на местном тракторном заводе (ХТЗ) по проспекту Индустриальный.
- 27 февраля российские оккупанты обстреляли из ракет Васильков. В результате взрыва там начался пожар на нефтебазе. В Сети опасались, что этот инцидент мог стать экологической катастрофой колоссальных масштабов. 12 марта ситуация повторилась – после авиаудара снова загорелась нефтебаза.
- 28 февраля военные РФ подорвали нефтебазу в Ахтырке Сумской области.
- 3 марта из-за обстрелов Чернигова загорелись резервуары с дизельным горючим. Общий объем цистерн с дизтопливом составлял 5 тыс. м куб.