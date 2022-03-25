В Киевской области из-за обстрелов РФ вспыхнул пожар на нефтебазе

В Фастовском районе российские военные выпустили снаряды по хранилищу топлива – на месте возгорания работали спасатели

В Василькове оккупанты подорвали нефтебазу / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 24 марта российские военные обстреляли село Калиновка Фастовского района. Боеприпасы попали в нефтебазу, начался пожар. По состоянию на 6 утра там все еще горели остатки топлива, но угрозы, что пожар распространится, нет.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Пока о погибших и пострадавших информации нет.

"По состоянию на 6 часов 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов в пределах обвалования резервуарного парка нефтебазы. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет", – уточнили в ГСЧС.

Не первый пожар на нефтебазе

За месяц войны российские оккупанты обстреляли нефтебазы в минимум четырех городах Украины: