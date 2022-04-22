На Київщині окупанти вбили 1084 мирних жителів – Нєбитов

Неідентифікованими залишаються понад 300 осіб

Андрій Нєбитов розповів, скільки людей убили окупанти у Київській області. Фото: колаж "Сьогодні"

На Київщині за час окупації російські солдати вбили не менше 1084 мирних мешканців. На сьогодні не вдається ідентифікувати понад 300 осіб.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов під час телемарафону.

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"Зараз кількість тіл загиблих становить 1084, які оглянуті слідчими. Це цивільні люди, які не мають відношення ні до територіальної оборони, ні до військових формувань. Переважна більшість – від 50 до 75% – це люди, убиті зі стрілецької зброї", – заявив Нєбитов.

Він додав, що неідентифікованими залишаються понад 300 осіб. Окрім того, мешканців Київської області попросили повідомляти про тих, хто не виходить на зв'язок.

В Україні через вторгнення РФ загинули 208 дітей – Офіс генпрокурора

В Україні через російських окупантів від початку вторгнення загинули 208 дітей. Також постраждали понад 584 дітей. 376 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомили в офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей:

у Донецькій області – 119

Київській – 113

Харківській – 91

Чернігівській – 57

Херсонській – 44

Миколаївській – 41

Луганській – 36

Запорізькій – 25

столиці – 16

Сумській – 16

Житомирській – 15

До того ж, 20 квітня внаслідок артилерійського обстрілу військовими РФ с. Нова Зоря Білозерського району Херсонської області та попадання снаряда в житловий будинок загинуло двоє осіб, зокрема 16-річний підліток.

Також 20 квітня внаслідок обстрілу об'єктів цивільної інфраструктури Миколаєва 11-річна дівчинка отримала поранення.

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У ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних біля смт. Бородянка Київської області, виявлено тіло 15-річної дівчинки-підлітка, яка отримала смертельне поранення легень.

Стало відомо, що у першій половині березня 2022 року у смт. Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області військові РФ розстріляли цивільний автомобіль, в якому їхав чоловік з двома доньками 7 та 11 років. Діти зазнали тяжких поранень. Молодша дитина померла, не приходячи до тями, а старшу вдалося врятувати.

Також під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території Київської області, встановлено, що 4 березня внаслідок обстрілу у с. Гореничі отримали поранення батько та його 7-річна донька.

Стало відомо, що 13 березня під час обстрілу окупантами м. Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області було поранено 13-річного підлітка.

Через бомбування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1 141 навчальний заклад, з них 99 зруйновано повністю.

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