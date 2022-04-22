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В Киевской области оккупанты убили 1084 мирных жителей – Небитов

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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22 апреля, 12:07
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Неидентифицированными остаются более 300 человек
Андрей Небитов рассказал, сколько людей убили оккупанты в Киевской области. Фото: коллаж "Сегодня"
Андрей Небитов рассказал, сколько людей убили оккупанты в Киевской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области за время оккупации российские солдаты убили не менее 1084 мирных жителей. На сегодняшний день не удается идентифицировать более 300 человек.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов во время телемарафона.

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"Сейчас количество тел погибших составляет 1084, которые осмотрены следователями. Это гражданские люди, не имеющие отношения ни к территориальной обороне, ни к военным формированиям. Подавляющее большинство – от 50 до 75% – это люди, убитые из стрелкового оружия", – заявил Небитов.

Он добавил, что неидентифицированными остаются более 300 человек. Кроме того, жителей Киевской области попросили сообщать о тех, кто не выходит на связь.

В Украине из-за вторжения РФ погибли 208 детей – Офис генпрокурора

В Украине из-за российских оккупантов с начала вторжения погибли 208 детей. Также пострадали более 584 детей. 376 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей:

  • в Донецкой области – 119
  • Киевской – 113
  • Харьковской – 91
  • Черниговской – 57
  • Херсонской – 44
  • Николаевской – 41
  • Луганской – 36
  • Запорожской – 25
  • столице – 16
  • Сумской – 16
  • Житомирской – 15

Кроме того, 20 апреля в результате артиллерийского обстрела военными РФ с. Новая Заря Белозерского района Херсонской области и попадания снаряда в жилой дом погибли два человека, в том числе 16-летний подросток.

Также 20 апреля в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры Николаева 11-летняя девочка получила ранения.

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В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории пгт. Бородянка Киевской области, обнаружено тело 15-летней девочки-подростка, получившей смертельное ранение легких.

Стало известно, что в первой половине марта 2022 года в пгт. Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области военные РФ расстреляли гражданский автомобиль, в котором ехал мужчина с двумя дочерьми 7 и 11 лет. Дети получили тяжелые ранения. Младший ребенок умер, не приходя в сознание, а старшего удалось спасти.

Также во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории Киевской области, установлено, что 4 марта в результате обстрела в с. Гореничи получили ранения отец и его 7-летняя дочь.

Стало известно, что 13 марта во время обстрела оккупантами г. Кременная Северодонецкого района Луганской области был ранен 13-летний подросток.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1 141 учебное заведение, из них 99 разрушено полностью.

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Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
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Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

Цитата на segodnya.ua
Михаил Подоляк Советник руководителя Офиса президента
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Лук Лук
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Морковь Морковь
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3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
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1
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Иран Иран
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3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Дома звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
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Они ушли из России
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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