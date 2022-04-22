В Киевской области оккупанты убили 1084 мирных жителей – Небитов

Неидентифицированными остаются более 300 человек

Андрей Небитов рассказал, сколько людей убили оккупанты в Киевской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области за время оккупации российские солдаты убили не менее 1084 мирных жителей. На сегодняшний день не удается идентифицировать более 300 человек.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов во время телемарафона.

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"Сейчас количество тел погибших составляет 1084, которые осмотрены следователями. Это гражданские люди, не имеющие отношения ни к территориальной обороне, ни к военным формированиям. Подавляющее большинство – от 50 до 75% – это люди, убитые из стрелкового оружия", – заявил Небитов.

Он добавил, что неидентифицированными остаются более 300 человек. Кроме того, жителей Киевской области попросили сообщать о тех, кто не выходит на связь.

В Украине из-за вторжения РФ погибли 208 детей – Офис генпрокурора

В Украине из-за российских оккупантов с начала вторжения погибли 208 детей. Также пострадали более 584 детей. 376 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей:

в Донецкой области – 119

Киевской – 113

Харьковской – 91

Черниговской – 57

Херсонской – 44

Николаевской – 41

Луганской – 36

Запорожской – 25

столице – 16

Сумской – 16

Житомирской – 15

Кроме того, 20 апреля в результате артиллерийского обстрела военными РФ с. Новая Заря Белозерского района Херсонской области и попадания снаряда в жилой дом погибли два человека, в том числе 16-летний подросток.

Также 20 апреля в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры Николаева 11-летняя девочка получила ранения.

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В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории пгт. Бородянка Киевской области, обнаружено тело 15-летней девочки-подростка, получившей смертельное ранение легких.

Стало известно, что в первой половине марта 2022 года в пгт. Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области военные РФ расстреляли гражданский автомобиль, в котором ехал мужчина с двумя дочерьми 7 и 11 лет. Дети получили тяжелые ранения. Младший ребенок умер, не приходя в сознание, а старшего удалось спасти.

Также во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории Киевской области, установлено, что 4 марта в результате обстрела в с. Гореничи получили ранения отец и его 7-летняя дочь.

Стало известно, что 13 марта во время обстрела оккупантами г. Кременная Северодонецкого района Луганской области был ранен 13-летний подросток.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1 141 учебное заведение, из них 99 разрушено полностью.

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